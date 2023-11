Relacje Kanye Westa i fotoreporterów są skomplikowane. Jeden z ataków na paparazzi udało się nawet uwiecznić

W ubiegłym roku West stracił duży kontrakt z Adidasem. Poszło o antysemickie wypowiedzi gwiazdora. Były ukochany Kim Kardashian pisał w social mediach, że jest atakowany przez syjonistyczne media, oraz że Żydzi kontrolują głos czarnych. Dziwnych zachowań Ye miał całą masę. Ogromnym echem odbiła się jego obecność na gali Video Music Awards, gdy Taylor Swift przed laty odbierała nagrodę. Wtedy raper wbiegł na scenę, odebrał jej mikrofon i powiedział, że to nie ona, a Beyonce zasłużyła na nagrodę.



Kontrowersyjne zachowania Westa dokumentowane są przez paparazzi. I choć wszystko, co wyrabia Kanye jest dla nich pewnego rodzaju pożywką, on sam nie pała do nich sympatią i bardzo dosadnie to wyraża. W 2013 roku głośno było o pewnym incydencie z udziałem Westa. Gdy raper związał się przed laty z celebrytką, Kim Kardashian, nie przewidział chyba, że zainteresowanie wokół jego osoby będzie tak ogromne. W 2013 roku, idąc na obiad z ukochaną do jednej z restauracji w Los Angeles, Ye zahaczył o znak, uderzając się w głowę. Chwilę później rzucił się na fotoreportera, wściekły, bo ten wciąż robił mu zdjęcia.



Kolejna akcja z paparazzi miała miejsce na lotnisku LAX Los Angeles. Raper zaatakował paparazzo za to, że ten robił mu zdjęcia i zadawał wiele pytań. Gdy Kanye kazał mu przestać, a ten nie reagował, raper próbował odebrać mu aparat, zadając też kilka ciosów. Bez szpitala się nie obeszło. Najpierw fotoreporterowi udzielona została pomoc przez ratowników medycznych. Następnie mężczyzna został przetransportowany do szpitala.