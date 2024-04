Ci, którzy zamierzają upaść... salutujemy wam! "Kaskader" to blockbuster w najczystszej postaci

Ten list miłosny David Leitch pisze w pewnym sensie do samego siebie. Zaczynał przecież jako kaskader, aż w końcu wraz z kolegą po fachu Chadem Stahelskim postanowili spróbować swoich sił jako reżyserzy. Po "Johnie Wicku" ich drogi się rozeszły i teraz każdy podąża własną ścieżką. Podczas gdy Stahelski staje za kamerą kolejnych odsłon filmów akcji z Keanu Reevesem (choć teraz pracuje nad nową wersją "Nieśmiertelnego"), Leitch flirtuje z kinem superbohaterskim ("Deadpool 2"), romansuje z "Szybkimi i wściekłymi" (spin-off "Hobbs i Shaw") i serwuje naparzankę w rozpędzonym pociągu ("Bullet Train"). Sygnowanych jego nazwiskiem produkcji nie ogląda się dla głębokich fabuł czy ciekawych intryg, tylko dla popisowych scen akcji. Nie inaczej jest w przypadku "Kaskadera".



"Kaskader" to hollywoodzki blockbuster w swej najczystszej postaci, sprowadzony do fundamentów kinowego widowiska. Biznesplan fabryki snów rozpisany na trzy elementy - miłość, humor i akcję. Leitch nawet nie próbuje udawać, że jest inaczej. Zaczyna od romansu. Colt Seavers, tytułowy kaskader, opowiada nam o swoim romansie z operatorką kamery Jody, która marzy o karierze reżyserki. Pewnego dnia główny bohater ulega jednak nieszczęśliwemu wypadkowi na planie. Postanawia odejść z branży filmowej i zostaje parkingowym. Pewnego dnia przeszłość się jednak o niego upomina. Producentka Gail Meyer dzwoni do niego z propozycją nie do odrzucenia. Chce, aby przyleciał do Australii i wziął udział w zdjęciach do filmu dawnej ukochanej. Tylko on może bowiem uratować produkcję zastępując rozkapryszonego gwiazdora. Swoją drogą nazywa się on Tom Ryder i zbieżność imion z gwiazdorem, który zasłynąć z samodzielnej gry w scenach kaskaderskich, raczej nie jest przypadkowa.