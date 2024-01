Amazon to królestwo kina akcji. Użytkownicy platformy uwielbiają rozpierduchę

Użytkowników Amazon Prime Video nie można długo zwodzić tak tandetnymi komediami akcji, jak właśnie "Zabójcza gra". To są przecież starzy wyjadacze. Szkolili się wraz z "Johnem Wickiem", którego wszystkie części i spin off "The Continental" jednocześnie (i bardzo długo) gościły na liście najpopularniejszych tytułów platformy. Oni wiedzą co dobre. Dlatego w zestawieniu z tego tygodnia "Wiking" gości na piątym miejscu - trzy pozycje przed idiotycznie przesadzonym "Ambulansem" Michaela Baya.



