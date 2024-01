Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski żegnają się z programem "Pytanie na śniadanie"

"Pytanie na śniadanie" to program, który podczas rewolucji w TVP przechodzi najwięcej zmian. Do śniadaniówki, której szefową jest obecnie Kinga Dobrzyńska, dołączyli Robert Stockinger i Joanna Górska oraz Robert El Gendy i Klaudia Carlos, a niedawno pojawiły się również doniesienia o tym, że do "PnŚ" ma wrócić Katarzyna Dowbor. Z formatem pożegnali się za to m.in. Anna Popek, Ida Nowakowska i Małgorzata Opczowska. Do grona prezenterów, którzy postanowili odejść z programu, dołączyła także popularna para - Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.