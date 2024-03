Kiedy 2. sezon serialu „Resident Alien” pojawi się na Netfliksie? I co z 3. sezonem?

Można raczej śmiało stwierdzić, że „Resident Alien” otrzymał drugie życie. Serial w reżyserii Chrisa Sheridana cieszył się ogromnym zainteresowaniem w Stanach Zjednoczonych już chwilę po premierze, która miała miejsce w 2021 roku. Sukces pierwszej odsłony serii zachęcił twórców do tego, aby stworzyć kolejne sezony. Tytuł emitowany jest odcinkowo w telewizji w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam zadebiutował niedawno trzeci sezon „Resident Alien”. Pierwszy epizod pojawił się 14 lutego 2024 roku, a na finał widzowie będą musieli poczekać do 3 kwietnia. W Polsce mogliśmy zobaczyć jak na razie jedynie 1. sezon serialu, do którego Netflix nabył prawa. Jednak czy doczekamy się premiery pozostałych epizodów?