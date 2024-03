Rozmawiamy z gwiazdorem filmów dla dorosłych, o którym Netflix zrobił serial. "Seks jest prosty"

Co się zmieniło?



Z mojego doświadczenia wynika, że porno zawsze pokazywało ludziom co nadchodzi. Kiedy grałem w latach 80., wszyscy chcieli uprawiać seks tak jak ja. Kiedy w latach 90. robiliśmy ostrzejsze filmiki, wszystkie dziewczyny były chętne na eksperymenty. "Pociągnij mnie za włosy, muszę to przeżyć" – krzyczały w trakcie. Taka była po prostu moda. Myśmy ją nie tyle stworzyli, co przewidzieli, wyprzedzili. Chcieliśmy oczywiście zarabiać pieniądze, ale angażowaliśmy się w to, co robiliśmy. Próbowaliśmy przekraczać granice, próbowaliśmy nowych rzeczy. Towarzyszyła temu pasja. Dzisiaj aktorzy i aktorki sprowadzają pornografię do pracy. Filmy stały się przez to wymuszone, sztuczne.



Wiesz, pracowałem z najlepszymi reżyserami w branży – Aleksem De Renzy, Andrew Blakiem, Johnem Stagliano. Musiałem się z nimi spotykać dzień, a nawet trzy dni wcześniej, żeby przećwiczyć dialogi. Nie płacili mi za to, ale zgadzałem się, bo wiedziałem, że robimy film i muszę się na nim jakoś prezentować. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Faceci przychodzą na plan, odgrywają jedną scenę, biorą pieniądze i wychodzą. Większość dziewczyn ma natomiast konta na OnlyFans i nie da się z nimi nawet porozmawiać. Wpadają, rozglądają się, tu pstrykną fotkę, tam nagrają filmik, a gdzie indziej wrzucą post. Regularnie widzę, jak kładą telefon gdzieś w kącie i nagrywają to, co my nagrywamy. Serio! Pytam się: "Dlaczego? Po co?" A one: "Proszę, Rocco, potrzebuje czegoś na OnlyFans".



Płacę aktorom i aktorkom, żeby grały w moim filmie i tylko na tym się skupiły. One tego nie robią, a ja nie mogę im nawet zwrócić uwagi. Gdy próbuję, odchodzą. OnlyFans, PornHub – to są ich główne źródła dochodów, więc muszę zaakceptować takie zachowanie i się zamknąć. Strasznie mnie to wkurza. Przez to właśnie we współczesnym porno nie ma już tego ognia namiętności, który wzniecaliśmy, gdy ja zaczynałem swoją karierę. Jak miałby się w ogóle pojawić? Do tego aktorzy muszą nawiązać jakąś relację osobistą, a to staje się niemożliwe, gdy traktują seks tak instrumentalnie.