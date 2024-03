Ten serial kosztował więcej niż "Gra o tron". Nie tylko dzięki niemu Netflix zawładnie zaraz waszym czasem

Pierwsze miesiące 2024 r. to na Netfliksie bardzo gorący okres. Platforma co chwilę atakuje nas głośnymi nowościami. Nie inaczej będzie w przyszłym tygodniu, bo już za chwilę w serwisie ma się pojawić serial science fiction od twórców "Gry o tron". W dodatku kosztował on więcej niż ostatni sezon hitu HBO.