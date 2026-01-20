REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Kill Bill: The Whole Bloody Affair w polskich kinach. Kiedy premiera?

Uma Thurman jest wszechstronną aktorką, ale nie ma co owijać w bawełnę - w zbiorowej świadomości zapisała się przede wszystkim kultową rolą w dylogii "Kill Bill". Już wkrótce do polskich kin trafi film, który łączy obie części w jedną wersję. Co wiemy o "The Whole Bloody Affair" i kiedy je zobaczymy?

Adam Kudyba
kill bill polska premiera
REKLAMA

Quentin Tarantino swoimi ostatnimi wypowiedziami na temat Paula Dano na pewno osłabił odbiór swojej osoby. Zapewne jednak nie na tyle, żeby zniechęcić fanów jego kina do zapoznania się z nową wersją jego kultowego dzieła, a w zasadzie dwóch. "Kill Bill" i "Kill Bill 2" to słynny, mający premierę kolejno w latach 2003 i 2004, dyptyk, którego główną bohaterką jest Beatrix Kiddo - zawodowa morderczyni, która po latach budzi się ze śpiączki i krwawo rozprawia się z ludźmi, którzy chcieli ją zabić. Tym razem, zamiast dwóch części, zobaczymy jedną, wielką.

REKLAMA

Kill Bill: The Whole Bloody Affair z premierą w Polsce. Fani Tarantino zachwyceni

"Kill Bill" został podzielony na dwie części z powodu nakręcenia sporej ilości materiału - łącznie niemal czterech godzin. Pod koniec listopada ubiegłego informowaliśmy, że w amerykańskich kinach planowane są pokazy "The Whole Bloody Affair" - jednej, reżyserskiej wersji, na którą składa się historia przedstawiona w dwóch filmach. Teraz, jak się okazuje, polska widownia również będzie miała szansę na zapoznanie się z pełną odsłoną "Kill Billa" pod wspomnianym tytułem.

Fundamentalne pytanie brzmi: kiedy "The Whole Bloody Affair" trafi do polskich kin? Nie trzeba będzie na to czekać tak długo - zobaczymy ten film tylko na wielkim ekranie od 20 lutego. Na oficjalnej stronie Multikina można również dostrzec, że owa sieć kin zaplanowała już dwa pokazy tego filmu w ramach cyklu "Kultowe Kino" - kolejno w dniach 21 i 23 lutego.

Monolith Films, polski dystrybutor "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" zapowiada dodatkową gratkę dla fanów filmu:

"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" Quentina Tarantino łączy Vol. 1 i Vol. 2 w jedno, epickie dzieło bez kategorii wiekowej, zaprezentowane dokładnie tak, jak reżyser je zaplanował — wraz z nową, nigdy wcześniej niepokazywaną sekwencją anime. Uma Thurman wciela się w Pannę Młodą, pozostawioną na pewną śmierć po tym, jak jej były szef i kochanek Bill napada na próbę ceremonii ślubnej, strzela jej w głowę i odbiera nienarodzone dziecko. Aby dokonać zemsty, Panna Młoda musi najpierw wytropić czworo pozostałych członków Zabójczego Oddziału Żmij, zanim stanie twarzą w twarz z samym Billem. Dzięki operowemu rozmachowi, nieustającej akcji i ikonicznemu stylowi "The Whole Bloody Affair "pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych sag zemsty w historii kina — rzadko pokazywaną w kompletnej formie, teraz prezentowaną z 15-minutową przerwą.

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
20.01.2026 10:28
Tagi: Kill BillQuentin Tarantinouma thurman
Najnowsze
9:40
Gwiazdor Marvela nie powróci w Avengers 5. Co ze Star-Lordem?
Aktualizacja: 2026-01-20T09:40:30+01:00
9:08
Zdjęcie Cavilla w roli Aragorna robi furorę. Mam jednak złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-20T09:08:03+01:00
7:57
Terapia bez trzymanki: kiedy 3. sezon hitu Apple TV? Harmonogram odcinków
Aktualizacja: 2026-01-20T07:57:55+01:00
19:57
Gdzie podziały się smoki w Rycerzu Siedmiu Królestw? Odpowiedź jest smutna
Aktualizacja: 2026-01-19T19:57:00+01:00
19:10
Valentino nie żyje. Legendarny włoski projektant miał 93 lata
Aktualizacja: 2026-01-19T19:10:23+01:00
18:05
Takiego horroru o nawiedzonym domu jeszcze nie widziałeś. Jest już na VOD
Aktualizacja: 2026-01-19T18:05:00+01:00
18:01
Kim jest Lyonel Baratheon z Rycerza Siedmiu Królestw? Pokochacie go
Aktualizacja: 2026-01-19T18:01:00+01:00
17:34
Taco Hemingway ogłosił dodatkowy koncert. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2026-01-19T17:34:02+01:00
17:01
Ben Affleck przechodził katusze kręcąc kultową scenę. Cud, że wyszło tak dobrze
Aktualizacja: 2026-01-19T17:01:00+01:00
16:31
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-19T16:31:00+01:00
15:59
Polska ekipa w Hamnecie. Kto jeszcze pracuje nad filmem?
Aktualizacja: 2026-01-19T15:59:00+01:00
14:17
George R.R. Martin przekazał nieopublikowane opowiadania. Ja też chcę
Aktualizacja: 2026-01-19T14:17:49+01:00
13:20
Genialny western twórcy Wikingów w końcu w Polsce. Czekaliśmy całe lata
Aktualizacja: 2026-01-19T13:20:24+01:00
11:59
Ilu sezonów doczeka się genialny horror zanim trafi do Polski?
Aktualizacja: 2026-01-19T11:59:04+01:00
11:15
Będą nowe Noce i dnie. Netflix zatrudnił świetną reżyserkę
Aktualizacja: 2026-01-19T11:15:38+01:00
10:48
Kiedy rozgrywa się akcja Rycerza Siedmiu Królestw? Lata przed Grą o tron
Aktualizacja: 2026-01-19T10:48:20+01:00
9:53
Disney idzie po Spider-Mana. Tak dobrze jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-19T09:53:20+01:00
8:35
Nie żyje reżyser Króla Lwa. Miał 76 lat
Aktualizacja: 2026-01-19T08:35:03+01:00
5:01
Kiedy premiera Pionka? SkyShowtime ogłosił kontynuację Ślebody
Aktualizacja: 2026-01-19T05:01:00+01:00
20:59
Kiedy kolejne odcinki Rycerza Siedmiu Królestw? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-18T20:59:00+01:00
14:40
Cena Player w 2026. Czy można zaoszczędzić?
Aktualizacja: 2026-01-18T14:40:00+01:00
13:39
Najlepsze kryminały i thrillery 2025. Mocne książki, które wciągają
Aktualizacja: 2026-01-18T13:39:00+01:00
12:34
Najlepsze filmy sci-fi 2025 roku. TOP 11
Aktualizacja: 2026-01-18T12:34:00+01:00
12:04
Netflix ma sposób na widzów, którzy scrollują podczas oglądania. To straszne
Aktualizacja: 2026-01-18T12:04:32+01:00
11:33
Zapomniałem o tym filmie na 15 lat. Prime Video przywróciło mi dzieciństwo
Aktualizacja: 2026-01-18T11:33:06+01:00
10:48
Reżyser Mamma Mia 3 ujawniony. To się dzieje
Aktualizacja: 2026-01-18T10:48:30+01:00
9:45
Boski thriller nie trafił do polskich kin. Na szczęście właśnie wpadł do Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-18T09:45:00+01:00
8:58
Na HBO Max wpadł przepyszny horror sci-fi. To wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-01-18T08:58:00+01:00
8:01
Mroczne kryminały przejmują Netfliksa. Po tym podwójnym uderzeniu nie pozbieracie się
Aktualizacja: 2026-01-18T08:01:00+01:00
14:12
Rodzina do wynajęcia to nie tylko film. Zaskoczyło mnie, ile w nim prawdy
Aktualizacja: 2026-01-17T14:12:00+01:00
13:52
Nowy Egzorcysta z datą premiery. To najstraszniejszy horror w karierze reżysera
Aktualizacja: 2026-01-17T13:52:40+01:00
12:38
Szukałam filmu, żeby wychillować. Znalazłam go w Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-17T12:38:55+01:00
12:19
Obecność 5 z datą premiery. Prequel zmierza na ekrany
Aktualizacja: 2026-01-17T12:19:05+01:00
11:32
Nadchodzące adaptacje polskich kryminałów. Tych 5 nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-01-17T11:32:00+01:00
10:29
Kinowe sci-fi czy streamingowy dreszczowiec? Użytkownicy Disney+ mówią: tak
Aktualizacja: 2026-01-17T10:29:00+01:00
9:23
Użytkownicy Prime Video zmienili się w bestie głodne jednego aktora
Aktualizacja: 2026-01-17T09:23:00+01:00
9:01
Analizujemy zakończenie Łupu od Netfliksa. Kto zabił, a kto zgarnął kasę?
Aktualizacja: 2026-01-17T09:01:00+01:00
7:59
Nowości HBO Max uratują nudny wieczór. 5 mocnych propozycji na weekend
Aktualizacja: 2026-01-17T07:59:00+01:00
5:30
Kiedy 8. sezon Outlandera? Premiera finału serialu coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-17T05:30:00+01:00
20:31
Sequel Yellowstone z datą premiery. To nie będzie długi seans
Aktualizacja: 2026-01-16T20:31:23+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA