Kill Bill: The Whole Bloody Affair w polskich kinach. Kiedy premiera?
Uma Thurman jest wszechstronną aktorką, ale nie ma co owijać w bawełnę - w zbiorowej świadomości zapisała się przede wszystkim kultową rolą w dylogii "Kill Bill". Już wkrótce do polskich kin trafi film, który łączy obie części w jedną wersję. Co wiemy o "The Whole Bloody Affair" i kiedy je zobaczymy?
Quentin Tarantino swoimi ostatnimi wypowiedziami na temat Paula Dano na pewno osłabił odbiór swojej osoby. Zapewne jednak nie na tyle, żeby zniechęcić fanów jego kina do zapoznania się z nową wersją jego kultowego dzieła, a w zasadzie dwóch. "Kill Bill" i "Kill Bill 2" to słynny, mający premierę kolejno w latach 2003 i 2004, dyptyk, którego główną bohaterką jest Beatrix Kiddo - zawodowa morderczyni, która po latach budzi się ze śpiączki i krwawo rozprawia się z ludźmi, którzy chcieli ją zabić. Tym razem, zamiast dwóch części, zobaczymy jedną, wielką.
Kill Bill: The Whole Bloody Affair z premierą w Polsce. Fani Tarantino zachwyceni
"Kill Bill" został podzielony na dwie części z powodu nakręcenia sporej ilości materiału - łącznie niemal czterech godzin. Pod koniec listopada ubiegłego informowaliśmy, że w amerykańskich kinach planowane są pokazy "The Whole Bloody Affair" - jednej, reżyserskiej wersji, na którą składa się historia przedstawiona w dwóch filmach. Teraz, jak się okazuje, polska widownia również będzie miała szansę na zapoznanie się z pełną odsłoną "Kill Billa" pod wspomnianym tytułem.
Fundamentalne pytanie brzmi: kiedy "The Whole Bloody Affair" trafi do polskich kin? Nie trzeba będzie na to czekać tak długo - zobaczymy ten film tylko na wielkim ekranie od 20 lutego. Na oficjalnej stronie Multikina można również dostrzec, że owa sieć kin zaplanowała już dwa pokazy tego filmu w ramach cyklu "Kultowe Kino" - kolejno w dniach 21 i 23 lutego.
Monolith Films, polski dystrybutor "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" zapowiada dodatkową gratkę dla fanów filmu:
"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" Quentina Tarantino łączy Vol. 1 i Vol. 2 w jedno, epickie dzieło bez kategorii wiekowej, zaprezentowane dokładnie tak, jak reżyser je zaplanował — wraz z nową, nigdy wcześniej niepokazywaną sekwencją anime. Uma Thurman wciela się w Pannę Młodą, pozostawioną na pewną śmierć po tym, jak jej były szef i kochanek Bill napada na próbę ceremonii ślubnej, strzela jej w głowę i odbiera nienarodzone dziecko. Aby dokonać zemsty, Panna Młoda musi najpierw wytropić czworo pozostałych członków Zabójczego Oddziału Żmij, zanim stanie twarzą w twarz z samym Billem. Dzięki operowemu rozmachowi, nieustającej akcji i ikonicznemu stylowi "The Whole Bloody Affair "pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych sag zemsty w historii kina — rzadko pokazywaną w kompletnej formie, teraz prezentowaną z 15-minutową przerwą.
