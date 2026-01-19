Takiego horroru o nawiedzonym domu jeszcze nie widziałeś. Jest już na VOD

Ładowanie...

Dwa lata temu horror zmienił perspektywę. Najpierw pojawiło się "In a Violent Nature", gdzie morderca o nadnaturalnych zdolnościach goni po lesie młodych ludzi. Było? Owszem, ale tym razem na przedstawiane wydarzenia mogliśmy spojrzeć oczami zabójcy. W podobny sposób już nie do konwencji slashera, tylko filmu o nawiedzonym domu podchodzi Steven Soderbergh. W "Presence" głównym bohaterem staje się przecież sam nawiedzony dom.



"Presence" opowiada historię rodziny, która wprowadza się do wymarzonego domu. I oczywiście wyczuwa, że coś jest nie tak. Ale my za jej członkami nie podążamy. Wszystko, co dzieje się na ekranie oglądamy z perspektywy domu. On staje się świadkiem kolejnych rozmów i kłótni, przyjacielskich spotkań syna i romantycznych schadzek kłótni. Coś jednak jest mocno nie tak. Dom wariuje. Za wszelką cenę próbuje powstrzymać coś, co wydaje się nieuchronne.

REKLAMA

Presence - gdzie obejrzeć horror o nawiedzonym domu?

Na tym właśnie siłę swojego filmu opiera Steven Soderbergh. Dom nie jest nawiedzony przez ducha psychopaty, złowieszcze demony czy nawet udręczoną duszę. To jest byt dobry, z całkiem szlachetnymi intencjami. Bardzo szybko okazuje się, że to coś na ształt opiekuna głównych bohaterów. Od tamtej pory reżyser metodycznie i stopniowo odkrywa przed nami kolejne karty. Według krytyków robi to znakomicie. Dlatego jego film cieszy się 88 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.

Polscy widzowie bardzo długo mogli jedynie czytać, jakie "Presence" jest dobre. Film trafił na ekrany naszych kin ze sporym opóźnieniem. Zadebiutował bowiem w zeszłoroczne Halloween. Jeśli ktoś nie miał wtedy okazji go obejrzeć, teraz może spokojnie tę zaległość nadrobić. Horror zszedł już co prawda z repertuarów, ale przed chwilą trafił na VOD.

"Presence" dostępne jest na paru platformach VOD, gdzie za dodatkową opłatą można wykupić do niego dostęp.



Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google



Więcej o nowościach VOD poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Rafał Christ 19.01.2026 18:05

Ładowanie...