REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Takiego horroru o nawiedzonym domu jeszcze nie widziałeś. Jest już na VOD

Też nie lubię, jak ktoś mi próbuje wmówić, że "czegoś takiego jeszcze nie widziałem". Ale w tym wypadku nie da się inaczej. Bo naprawdę takiego horroru o nawiedzonym domu jak "Presence" jeszcze nie widziałeś. Steven Soderbergh eksperymentuje bowiem z wyświechtaną konwencją. Czy udanie? O tym możesz przekonać się we własnym mieszkaniu, gdyż film trafił właśnie na platformy VOD.

Rafał Christ
presence horror vod online co obejrzeć
REKLAMA

Dwa lata temu horror zmienił perspektywę. Najpierw pojawiło się "In a Violent Nature", gdzie morderca o nadnaturalnych zdolnościach goni po lesie młodych ludzi. Było? Owszem, ale tym razem na przedstawiane wydarzenia mogliśmy spojrzeć oczami zabójcy. W podobny sposób już nie do konwencji slashera, tylko filmu o nawiedzonym domu podchodzi Steven Soderbergh. W "Presence" głównym bohaterem staje się przecież sam nawiedzony dom.

"Presence" opowiada historię rodziny, która wprowadza się do wymarzonego domu. I oczywiście wyczuwa, że coś jest nie tak. Ale my za jej członkami nie podążamy. Wszystko, co dzieje się na ekranie oglądamy z perspektywy domu. On staje się świadkiem kolejnych rozmów i kłótni, przyjacielskich spotkań syna i romantycznych schadzek kłótni. Coś jednak jest mocno nie tak. Dom wariuje. Za wszelką cenę próbuje powstrzymać coś, co wydaje się nieuchronne.

REKLAMA

Presence - gdzie obejrzeć horror o nawiedzonym domu?

Na tym właśnie siłę swojego filmu opiera Steven Soderbergh. Dom nie jest nawiedzony przez ducha psychopaty, złowieszcze demony czy nawet udręczoną duszę. To jest byt dobry, z całkiem szlachetnymi intencjami. Bardzo szybko okazuje się, że to coś na ształt opiekuna głównych bohaterów. Od tamtej pory reżyser metodycznie i stopniowo odkrywa przed nami kolejne karty. Według krytyków robi to znakomicie. Dlatego jego film cieszy się 88 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.

Polscy widzowie bardzo długo mogli jedynie czytać, jakie "Presence" jest dobre. Film trafił na ekrany naszych kin ze sporym opóźnieniem. Zadebiutował bowiem w zeszłoroczne Halloween. Jeśli ktoś nie miał wtedy okazji go obejrzeć, teraz może spokojnie tę zaległość nadrobić. Horror zszedł już co prawda z repertuarów, ale przed chwilą trafił na VOD.

"Presence" dostępne jest na paru platformach VOD, gdzie za dodatkową opłatą można wykupić do niego dostęp.

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o nowościach VOD poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"PRESENCE" OBEJRZYSZ NA:
TVP VOD
PRESENCE
TVP VOD
Rakuten TV
PRESENCE
Rakuten TV
REKLAMA
Rafał Christ
19.01.2026 18:05
Tagi: Co obejrzeć?Horrory
Najnowsze
17:34
Taco Hemingway ogłosił dodatkowy koncert. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2026-01-19T17:34:02+01:00
17:01
Ben Affleck przechodził katusze kręcąc kultową scenę. Cud, że wyszło tak dobrze
Aktualizacja: 2026-01-19T17:01:00+01:00
16:31
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-19T16:31:00+01:00
15:59
Polska ekipa w Hamnecie. Kto jeszcze pracuje nad filmem?
Aktualizacja: 2026-01-19T15:59:00+01:00
14:17
George R.R. Martin przekazał nieopublikowane opowiadania. Ja też chcę
Aktualizacja: 2026-01-19T14:17:49+01:00
13:20
Genialny western twórcy Wikingów w końcu w Polsce. Czekaliśmy całe lata
Aktualizacja: 2026-01-19T13:20:24+01:00
11:59
Ilu sezonów doczeka się genialny horror zanim trafi do Polski?
Aktualizacja: 2026-01-19T11:59:04+01:00
11:15
Będą nowe Noce i dnie. Netflix zatrudnił świetną reżyserkę
Aktualizacja: 2026-01-19T11:15:38+01:00
10:48
Kiedy rozgrywa się akcja Rycerza Siedmiu Królestw? Lata przed Grą o tron
Aktualizacja: 2026-01-19T10:48:20+01:00
9:53
Disney idzie po Spider-Mana. Tak dobrze jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-19T09:53:20+01:00
8:35
Nie żyje reżyser Króla Lwa. Miał 76 lat
Aktualizacja: 2026-01-19T08:35:03+01:00
5:01
Kiedy premiera Pionka? SkyShowtime ogłosił kontynuację Ślebody
Aktualizacja: 2026-01-19T05:01:00+01:00
20:59
Kiedy kolejne odcinki Rycerza Siedmiu Królestw? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-18T20:59:00+01:00
14:40
Cena Player w 2026. Czy można zaoszczędzić?
Aktualizacja: 2026-01-18T14:40:00+01:00
13:39
Najlepsze kryminały i thrillery 2025. Mocne książki, które wciągają
Aktualizacja: 2026-01-18T13:39:00+01:00
12:34
Najlepsze filmy sci-fi 2025 roku. TOP 11
Aktualizacja: 2026-01-18T12:34:00+01:00
12:04
Netflix ma sposób na widzów, którzy scrollują podczas oglądania. To straszne
Aktualizacja: 2026-01-18T12:04:32+01:00
11:33
Zapomniałem o tym filmie na 15 lat. Prime Video przywróciło mi dzieciństwo
Aktualizacja: 2026-01-18T11:33:06+01:00
10:48
Reżyser Mamma Mia 3 ujawniony. To się dzieje
Aktualizacja: 2026-01-18T10:48:30+01:00
9:45
Boski thriller nie trafił do polskich kin. Na szczęście właśnie wpadł do Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-18T09:45:00+01:00
8:58
Na HBO Max wpadł przepyszny horror sci-fi. To wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-01-18T08:58:00+01:00
8:01
Mroczne kryminały przejmują Netfliksa. Po tym podwójnym uderzeniu nie pozbieracie się
Aktualizacja: 2026-01-18T08:01:00+01:00
14:12
Rodzina do wynajęcia to nie tylko film. Zaskoczyło mnie, ile w nim prawdy
Aktualizacja: 2026-01-17T14:12:00+01:00
13:52
Nowy Egzorcysta z datą premiery. To najstraszniejszy horror w karierze reżysera
Aktualizacja: 2026-01-17T13:52:40+01:00
12:38
Szukałam filmu, żeby wychillować. Znalazłam go w Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-17T12:38:55+01:00
12:19
Obecność 5 z datą premiery. Prequel zmierza na ekrany
Aktualizacja: 2026-01-17T12:19:05+01:00
11:32
Nadchodzące adaptacje polskich kryminałów. Tych 5 nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-01-17T11:32:00+01:00
10:29
Kinowe sci-fi czy streamingowy dreszczowiec? Użytkownicy Disney+ mówią: tak
Aktualizacja: 2026-01-17T10:29:00+01:00
9:23
Użytkownicy Prime Video zmienili się w bestie głodne jednego aktora
Aktualizacja: 2026-01-17T09:23:00+01:00
9:01
Analizujemy zakończenie Łupu od Netfliksa. Kto zabił, a kto zgarnął kasę?
Aktualizacja: 2026-01-17T09:01:00+01:00
7:59
Nowości HBO Max uratują nudny wieczór. 5 mocnych propozycji na weekend
Aktualizacja: 2026-01-17T07:59:00+01:00
5:30
Kiedy 8. sezon Outlandera? Premiera finału serialu coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-17T05:30:00+01:00
20:31
Sequel Yellowstone z datą premiery. To nie będzie długi seans
Aktualizacja: 2026-01-16T20:31:23+01:00
19:09
Tony Stark był adoptowany. Co to ma do Avengers: Doomsday i Doktora Dooma?
Aktualizacja: 2026-01-16T19:09:00+01:00
18:08
Zanim pójdziecie na Dreams, zobaczcie ten film na HBO Max. Miażdży
Aktualizacja: 2026-01-16T18:08:00+01:00
17:06
Nowe zasady w The Floor. Zaostrzą rywalizację
Aktualizacja: 2026-01-16T17:06:07+01:00
14:21
Martin na wojnie z twórcą Rodu smoka. „To już nie moja historia”
Aktualizacja: 2026-01-16T14:21:36+01:00
13:00
Ostatni wiking w VOD. Gdzie obejrzeć film z Madsem Mikkelsenem?
Aktualizacja: 2026-01-16T13:00:16+01:00
10:41
Styczeń w HBO Max będzie gorący. Te nowości to same hity
Aktualizacja: 2026-01-16T10:41:46+01:00
9:59
Najlepsza polska komedia 2025 roku już w HBO Max. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2026-01-16T09:59:18+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA