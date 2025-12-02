REKLAMA
Mój ulubiony polski serial dostał kontynuację. Muszę odwołać plany

Niespodzianek dla fanów serialu "Klangor" ciąg dalszy. Jeden z najlepszych polskich seriali kryminalnych doczekał się kontynuacji, i wcale nie chodzi o 2. sezon, choć ten lada moment zadebiutuje w serwisie Canal+. Twórcy przygotowali coś zupełnie niespodziewanego i bardzo ekscytującego. Ta historia nie została jeszcze nigdzie indziej opowiedziana.

klangor sluchowisko premiera w storytel kontynuacja
W 2021 r. w serwisie Canal+ zadebiutował serial, który przez wielu uważany jest za jedną z najważniejszych polskich produkcji XXI w. Mowa o tytule "Klangor", która opowiada przejmującą historię rodziny Wejmanów. Gdy okazuje się, że jedna z córek znika, jej ociec Rafał (w tej roli Arkadiusz Jakubik), z zawodu psycholog więzienny, postanawia wszcząć poszukiwania na własną rękę. Nie pomoże mu w tym narastająca wokół sprawy zmowa milczenia. W tle natomiast rozgrywa się rodzinny kryzys, który z każdym dniem pogłębia się jeszcze bardziej. Wejmanowie będą musieli w tym trudnym czasie walczyć z odbudowaniem własnych więzi i pokonać emocjonalny dystans.

Twórca Tomasz Kamiński, scenarzysta Kacper Wysocki i reżyser Łukasz Kośmicki po latach od premiery 1. sezonu zaskoczyli widzów informacją, że przejmująca historia doczeka się nowej odsłony. Zanim jednak poznamy jej ciąg dalszy, będzie można zapoznać się z jeszcze jedną wyjątkową kontynuacją - tym razem w formie słuchowiska, które zadebiutowało już w Storytel.

Klangor - powstanie kontynuacja serialu w formie słuchowiska

"Klangor. Słuchowisko" to kontynuacja serialu "Klangor", która zadebiutowała już w serwisie Storytel. Opowiada ona historię Rafała Wejmana, czyli głowy rodziny, która została stworzona przez reżysera Marcina Kardacha na podstawie pomysłu Kacpra Wysockiego, Kirka Kjeldsena i Macieja Prykowskiego. W rolach narratorów usłyszymy m.in. Arkadiusza Jakubika, Magdalenę Czerwińską czy Mariusza Ostrowskiego.

Klangor. Słuchowisko dostępny w Storytel

Fabuła słuchowiska rozpoczyna się odnalezieniem zwłok byłego więźnia pod molo w Świnoujściu. Śledztwo prowadzi policjantka Danka Schulze. Trop prowadzi ją do fundacji Trap, czyli organizacji pomagającej byłym osadzonym wrócić do funkcjonowania w rzeczywistości poza kratami. Jednym z jej pracowników jest psycholog więzienny Rafał Wejman, który sam jakiś czas temu odsiedział wyrok za morderstwo porywacza swojej córki.

Tymczasem w okolicznym zakładzie karnym dochodzi do zabójstwa, które usilnie stara się zataić szef straży więziennej Artur Zawisza. Jego potężnym przeciwnikiem jest psychopatyczny więzień z oddziału dla szczególnie niebezpiecznych osadzonych, którego wcale nie interesują odgórnie przyjęte zasady w więzieniu.

"Klangor. Słuchowisko" jest już dostępne w serwisie Storytel. Jak informuje Canal+, aby zapoznać się z tą historią, nie trzeba znać 1. sezonu serialu "Klangor". Mimo to na serial warto rzucić okiem - to coś, co powinien obejrzeć każdy fan polskich kryminałów. Szczególnie że już w styczniu 2026 r. na platformie Canal+ zadebiutuje 2. sezon produkcji. Zdecydowanie warto.

