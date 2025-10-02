#B69AFF
Wraca mój ulubiony polski serial kryminalny. Minęły lata od 1. sezonu

Świetna wiadomość dla fanów polskich seriali kryminalnych. CANAL+ postanowił reaktywować swoją produkcję odcinkową, która po kilku latach od premiery doczeka się 2. sezonu. Mowa o wybitnym kryminale "Klangor".

Anna Bortniak
klangor 2 sezon kiedy premiera 2026 canal plus
Biblioteka CANAL+ obfituje w doskonałe produkcje dla fanów seriali kryminalnych. "Belfer", "Kruk", "Czarne stokrotki" czy "Nielegalni" to tylko niektóre z nich. W 2021 roku kolekcja serwisu powiększyła się o tytuł, który zachwycił widzów i krytyków - był to serial "Klangor" w gwiazdorskiej obsadzie. Produkcja skupia się na zrozpaczonym ojcu, który postanawia rozpocząć poszukiwania swojej zaginionej córki na własną rękę.

Klangor dostanie 2. sezon. Kiedy premiera?

Choć od premiery minęły już długie 4 lata, okazało się, że twórcy mają pomysł na kontynuację uwielbianego serialu kryminalnego. Portal Presserwis dowiedział się, że 2. sezon produkcji odcinkowej "Klangor" zadebiutuje w 2026 roku. Debiut drugiej odsłony początkowo planowano na 2025 rok, jednak ostatecznie zdecydowano jego opóźnieniu.

Nowy sezon ma tym razem skupiać się na kobietach - to właśnie one będą bohaterkami pierwszoplanowymi. Według doniesień w rolach głównych pojawią się Małgorzata Gorol i Magdalena Czerwińska. Jeśli chodzi o twórców, to za kamerą ponownie stanie Łukasz Kośmicki, a za scenariusz odpowiedzialny będzie Kacper Wysocki.

Polski serial kryminalny "Klangor" opowiada przejmującą historię rodziny Wejmanów. Gdy okazuje się, że Gabi, córka Rafała i Magdy Wejmanów, znika, jej ociec, z zawodu psycholog więzienny, postanawia wszcząć poszukiwania na własną rękę. Nie pomoże mu w tym narastająca wokół sprawy zmowa milczenia. W tle tragicznej sytuacji rozgrywa się rodzinny kryzys, który z każdym dniem pogłębia się jeszcze bardziej. Wejmanowie będą musieli w tym trudnym czasie walczyć z odbudowaniem własnych więzi i pokonać emocjonalny dystans.

W obsadzie 1. sezonu znaleźli się: Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Katarzyna Gałązka, Piotr Witkowski, Wojciech Mecwaldowski, Konrad Eleryk, Magdalena Czerwińska, Matylda Giegżo i Maciej Musiał.

02.10.2025 09:29
