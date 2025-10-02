Wraca mój ulubiony polski serial kryminalny. Minęły lata od 1. sezonu

Ładowanie...

Biblioteka CANAL+ obfituje w doskonałe produkcje dla fanów seriali kryminalnych. "Belfer", "Kruk", "Czarne stokrotki" czy "Nielegalni" to tylko niektóre z nich. W 2021 roku kolekcja serwisu powiększyła się o tytuł, który zachwycił widzów i krytyków - był to serial "Klangor" w gwiazdorskiej obsadzie. Produkcja skupia się na zrozpaczonym ojcu, który postanawia rozpocząć poszukiwania swojej zaginionej córki na własną rękę.

REKLAMA

Klangor dostanie 2. sezon. Kiedy premiera?

Choć od premiery minęły już długie 4 lata, okazało się, że twórcy mają pomysł na kontynuację uwielbianego serialu kryminalnego. Portal Presserwis dowiedział się, że 2. sezon produkcji odcinkowej "Klangor" zadebiutuje w 2026 roku. Debiut drugiej odsłony początkowo planowano na 2025 rok, jednak ostatecznie zdecydowano jego opóźnieniu.

Nowy sezon ma tym razem skupiać się na kobietach - to właśnie one będą bohaterkami pierwszoplanowymi. Według doniesień w rolach głównych pojawią się Małgorzata Gorol i Magdalena Czerwińska. Jeśli chodzi o twórców, to za kamerą ponownie stanie Łukasz Kośmicki, a za scenariusz odpowiedzialny będzie Kacper Wysocki.

Polski serial kryminalny "Klangor" opowiada przejmującą historię rodziny Wejmanów. Gdy okazuje się, że Gabi, córka Rafała i Magdy Wejmanów, znika, jej ociec, z zawodu psycholog więzienny, postanawia wszcząć poszukiwania na własną rękę. Nie pomoże mu w tym narastająca wokół sprawy zmowa milczenia. W tle tragicznej sytuacji rozgrywa się rodzinny kryzys, który z każdym dniem pogłębia się jeszcze bardziej. Wejmanowie będą musieli w tym trudnym czasie walczyć z odbudowaniem własnych więzi i pokonać emocjonalny dystans.

W obsadzie 1. sezonu znaleźli się: Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Katarzyna Gałązka, Piotr Witkowski, Wojciech Mecwaldowski, Konrad Eleryk, Magdalena Czerwińska, Matylda Giegżo i Maciej Musiał.

REKLAMA

O produkcjach kryminalnych czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 02.10.2025 09:29

Ładowanie...