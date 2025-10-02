Wraca mój ulubiony polski serial kryminalny. Minęły lata od 1. sezonu
Świetna wiadomość dla fanów polskich seriali kryminalnych. CANAL+ postanowił reaktywować swoją produkcję odcinkową, która po kilku latach od premiery doczeka się 2. sezonu. Mowa o wybitnym kryminale "Klangor".
Biblioteka CANAL+ obfituje w doskonałe produkcje dla fanów seriali kryminalnych. "Belfer", "Kruk", "Czarne stokrotki" czy "Nielegalni" to tylko niektóre z nich. W 2021 roku kolekcja serwisu powiększyła się o tytuł, który zachwycił widzów i krytyków - był to serial "Klangor" w gwiazdorskiej obsadzie. Produkcja skupia się na zrozpaczonym ojcu, który postanawia rozpocząć poszukiwania swojej zaginionej córki na własną rękę.
Klangor dostanie 2. sezon. Kiedy premiera?
Choć od premiery minęły już długie 4 lata, okazało się, że twórcy mają pomysł na kontynuację uwielbianego serialu kryminalnego. Portal Presserwis dowiedział się, że 2. sezon produkcji odcinkowej "Klangor" zadebiutuje w 2026 roku. Debiut drugiej odsłony początkowo planowano na 2025 rok, jednak ostatecznie zdecydowano jego opóźnieniu.
Nowy sezon ma tym razem skupiać się na kobietach - to właśnie one będą bohaterkami pierwszoplanowymi. Według doniesień w rolach głównych pojawią się Małgorzata Gorol i Magdalena Czerwińska. Jeśli chodzi o twórców, to za kamerą ponownie stanie Łukasz Kośmicki, a za scenariusz odpowiedzialny będzie Kacper Wysocki.
Polski serial kryminalny "Klangor" opowiada przejmującą historię rodziny Wejmanów. Gdy okazuje się, że Gabi, córka Rafała i Magdy Wejmanów, znika, jej ociec, z zawodu psycholog więzienny, postanawia wszcząć poszukiwania na własną rękę. Nie pomoże mu w tym narastająca wokół sprawy zmowa milczenia. W tle tragicznej sytuacji rozgrywa się rodzinny kryzys, który z każdym dniem pogłębia się jeszcze bardziej. Wejmanowie będą musieli w tym trudnym czasie walczyć z odbudowaniem własnych więzi i pokonać emocjonalny dystans.
W obsadzie 1. sezonu znaleźli się: Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Katarzyna Gałązka, Piotr Witkowski, Wojciech Mecwaldowski, Konrad Eleryk, Magdalena Czerwińska, Matylda Giegżo i Maciej Musiał.
O produkcjach kryminalnych czytaj w Spider's Web:
- Obejrzałam zagraniczny kryminał z udziałem polskiego aktora. Nietypowa produkcja
- Takiej premiery na Disney+ jeszcze nie było. Użytkownicy pokochali nowy kryminał
- Kiedy premiera 3. sezonu Odwilży? Uwielbiany kryminał wraca
- Użytkownicy Disney+ długo czekali na ten kryminał. Tylko patrzeć, jak się na niego rzucają
- Najlepsze seriale serwisu Player. TOP 10 oryginalnych propozycji