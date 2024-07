Obejrzałem polski serial, którym zachwycają się widzowie platformy Max. Mnie też wkręcił

Od pierwszych minut spędzonych na platformie Max, od początku najbardziej fascynowało mnie, że nowy serwis totalnie zapomniał o HBO. Nikt nie komunikował, że to w zasadzie to samo, że nawet layout podobny, że w sumie to niewiele się zmieniło, jest tylko trochę więcej treści. A tak przecież w rzeczywistości jest. Nie zmienia to jednak faktu, że dostęp do treści Playera w nowej aplikacji, to dla wielu osób pierwsza okazja do zetknięcia się z nimi. Myślę, że na tej fali nadrabiania zaległości, nadpłynęła właśnie „Klara”. I, cóż, ja też nie będę ukrywał, że właśnie dlatego się za nią zabrałem.