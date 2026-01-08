Najlepszy kryminał Netfliksa? Przed chwilą wleciał na platformę

Ładowanie...

"Kraina grzechu" zabiera nas na szwedzką prowincję, gdzie właśnie znaleziono martwą nastolatkę. Przydzielona do sprawy cyniczna i wiecznie wściekła pani detektyw rusza na poszukiwanie mordercy. W międzyczasie pląta się w kolejnych rodzinnych intrygach, staje przed dylematami moralnymi i natrafia na członków brutalnych gangów. Zmusza ją to do podjęcia wielu bolesnych decyzji.



Czyli "Kraina grzechu" brzmi na kolejny kryminał? Nordic noir jakich wiele? Nic bardziej mylnego. Jeszcze przed premierą twórcy zapowiadali, że zamierzają poeksperymntować z konwencją, sprawdzić jej granice. Ich podejście bardzo spodobało się krytykom. Nowość, która 2 stycznia zadebiutowała na Netfliksie, cieszy się 83 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. To jednak nic w porównaiu przy zachwytach zwykłych widzów.

Kraina grzechu - opinie o kryminale Netfliksa

W internecie użytkownicy Netfliksa nie mogą się kryminału nachwalić. Na IMDB pojawiają się recenzje "Krainy grzechu", które użytkownicy tytułują "jeden z najlepszych mrocznych thrillerów kryminalnych, jakie kiedykolwiek widziałam", "pozycja obowiązkowa dla fanów nordic noir" czy "czysta perfekcja". Co więcej, w mediach społecznościowych nie brakuje opinii utrzymanych w podobnym tonie.

Uwielbiam skandynawskie procedurale policyjne. Właśnie skończyłam "Krainę grzechu". Zdecydowanie mroczniejszy niż większość nordic noir



Uwielbiam nordic noir, ten jest ponury... nie mogę przestać go oglądać - czytamy na X (dawny Twitter).

Oczywiście, nie wszystkim się podoba. Są też widzowie zawiedzeni i rozczarowani. Aczkolwiek pozytywne opinie są tak entuzjastyczne, że coś w tej "Krainie grzechu" musi być. Tym bardziej że od czasu swej premiery wzbudza całkiem spore zainteresowanie polskich fanów kryminałów. Nie schodzi z topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. Obecnie zajmuje na niej drugie miejsce - tuż za "O krok za daleko".

Jeśli jesteście fanami kryminałów, a akurat "Krainy grzechu" jeszcze nie widzieliście, to chyba zgodzicie się, że po przywołanych opiniach chyba warto to zmienić, nie? Brzmi na nordic noir, od którego nie można się oderwać. I nawet nie trzeba się szykować na zarywanie nocki, bo przecież serial składa się z zaledwie pięciu odcinków.



Rafał Christ 08.01.2026 18:01

