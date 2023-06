Sony zdaje sobie sprawę, że jego uniwersum Spider-Mana nie przędzie najlepiej. Trudno bowiem o lepszy na to dowód niż "Morbius", który nie dość, że został zmiażdżony przez krytyków, to jeszcze okazał się klapą w kinach. Internauci zaczęli jednak robić memy "it's morbin time", więc wytwórnia pomyślała sobie, że w takim razie wprowadzi produkcję na ekrany ponownie. I wtedy tytuł ten stał się jeszcze większą klapą. Tak, "Morbius" dwukrotnie poniósł druzgocącą porażkę w box offisie.



Sony wciąż jednak wierzy w rozpoczęte przez "Venoma" uniwersum, więc szykuje kolejne filmy na podstawie marvelowskich postaci, do których prawa wciąż posiada. Zapowiedziano już kilka tytułów, które konsekwentnie będą wchodzić do kin w najbliższym czasie. Pierwszy z nich "Kraven the Hunter" ma pojawić się już za kilka miesięcy, z racji czego doczekał się właśnie trailera.



