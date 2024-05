„Królestwo Planety Małp” trafiło do polskich kin właśnie dzisiaj, czyli 10 maja 2024 roku. Na tę premierę czekało wielu fanów kultowej serii. Nie można być zaskoczonym, gdyż wszelkie zapowiedzi sugerowały, że będzie to widowisko niesamowite, a przede wszystkim - wzorowy blockbuster. Oczekiwania z pewnością były ogromne, ponieważ od czasu zamknięcia trylogii Matta Reevesa i Ruperta Wyatta, którzy wspólnie stworzyli jeden z najlepszych rebootów w historii Hollywood, minęło już 7 lat. Tym razem do słynnej franczyzy swoją cegiełkę postanowił dołożyć Wes Ball. Reżyser do tej pory nie miał na swoim koncie zbyt wielu zapierających dech w piersiach tytułów. Utrzymywały się one raczej na poziomie… poprawnym. Aż do teraz. Z pierwszych recenzji wynika, że film „Królestwo Planety Małp” jest zaskakująco udaną produkcją, która spełnia najskrytsze pragnienia oddanych widzów.