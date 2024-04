Nowa „Planeta Małp” będzie najdłuższym filmem w historii serii

„Królestwo Planety Małp” („Kingdom of the Planet of the Apes”) już pobiło rekord, choć premiera filmu dopiero za kilka tygodni, czyli 10 maja 2024 roku (premiera światowa odbędzie się 2 dni wcześniej, czyli 8 maja). Film Wesa Balla potrwa bowiem aż 2 godziny i 25 minut, jest to aktualny rekord serii. Nie licząc mniej znanego serialu, najnowszy film o małpiej cywilizacji będzie najdłuższy w historii.