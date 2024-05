„Królestwo Planety Małp” zapiera dech w piersiach. Małpy razem wciąż silne

Reżyser Wes Ball mnie zaskoczył: oto twórca kojarzony raczej z niezbyt jakościowym kinem znienacka zaprezentował widzom coś więcej, niż najlepszy film w swojej karierze. Bo „Królestwo Planety Małp” to świetny, wręcz wzorowy blockbuster.



A zatem przede wszystkim przygoda, podróż, szybkie tempo, napięcie i piękne widoki - choć w tym wypadku, podobnie jak w poprzednich odsłonach odnowionego cyklu, mówimy o popcorniaku, który nienachalnie skłania widza do kontemplacji i rozważań. Ball, wraz ze scenarzystą Joshem Friedmanem, z jednej strony udowodnił, że podszkolił się w sferach budowania świata czy ekscytujących scen akcji. Z drugiej, dbając o wierność nastrojowi poprzednich odsłon, zgrabnie wzbogacił swój obraz - m.in. o analogie do współczesności, odnosząc się do nasilających się tendencji autokratycznych. Podobnie jak wcześniej, i tym razem możemy liczyć na pewną dawkę polityki i komentarzy: parę słów o manipulacjach i propagandzie, trochę satyry na władzę. Spokojnie: to wszystko bez łopatologicznej symboliki i frustrującego dydaktyzmu.



No i jak to wygląda! Od strony technicznej raz jeszcze cykl proponuje nam coś drobiazgowo dopracowanego. Każdy z obłędnych widoków jest podkreślany pracą kamery, która przeplata zapierające dech w piersiach plany dalekie ze zbliżeniami na pełne emocji oblicza. Węgierski operator Gyula Pados, który współpracował już wcześniej z Ballem, zaczerpnął wiele z pracy swojego poprzednika, Michaela Seresina, co zdecydowanie wyszło całości na dobre. Z kolei montażyści Dan Zimmerman i Dirk Westervelt zadbali o to, by wzmocnić zastrzyk adrenaliny.



Estetyka filmowego świata wciąż przywodzi na myśl „The Last of Us”, choć jest tu zdecydowanie bardziej zielono i żywo. Obrośnięte bujną roślinnością pozostałości dawnej cywilizacji - mostów, wieżowców, dróg, statków - choć są przecież jednym z klasycznych postapokaliptycznych pejzaży, wcale nie wywołują wrażenia ponurego upadku. Wszystkie te olśniewające kadry budzą przede wszystkim zachwyt - i specyficzne poczucie, że w pewnym sensie świat poszedł w dobrym kierunku. Ocalał. A zwycięzcą jest tu życie - w szerokim tego słowa znaczeniu. Jasne, może i nie ludzkie, ale cała reszta od wieków nie miała się tak dobrze.