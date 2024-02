„Planeta Małp” to, w wielkim skrócie, film o odwróceniu ról. Trzech amerykańskich astronautów przez przypadek ląduje na planecie, która w pierwszym odruchu sprawia wrażenie łudząco podobnej do Ziemi. Szybko okazuje się, że władzę na niej utrzymują bardzo rozwinięte, inteligentne małpy. Z kolei zdziczali, trzymani w klatkach ludzie są traktowani gorzej niż zwierzęta. Fabuła „Planety Małp” w bardzo dużym stopniu nawiązuje również do tematyki laboratoryjnych testów na zwierzętach. W tym przypadku – także na ludziach.