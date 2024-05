Stracicie głowę dla tego mrocznego kryminału historycznego Disneya. Tak jak ofiara brutalnego mordercy

Pal to licho. W moim odczuciu główni bohaterowie to świetni przewodnicy po XVI-wiecznej Anglii, a założenia fabularne są naprawdę atrakcyjne. Na oklaski zasługuje przekonujące ukazanie tego, jak Shardlake i Jack stają się coraz bardziej uciskani przez otaczające ich potężne siły. Obaj uważają, że postępują słusznie, pomagając Cromwellowi w przejęciu katolickiego bogactwa, sądząc, że powinno ono trafić do niezliczonej rzeszy biednych mieszkańców Anglii. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że pracują dla bezwzględnego polityka, który być może odegrał kluczową rolę we wrobieniu Anny Boleyn (jej ścięcie jest istotnym komponentem fabularnym).



„Shardlake” to o pięknie zagrany spektakl, zgrabnie budujący atmosferę (nie zawsze przekonującą historycznie). Główny bohater, który nie kryje swej niechęci do katolików, musi przedrzeć się przez kolejne warstwy kłamstw i tajemnic; czyni to, rzecz jasna, w klasycznym detektywistycznym partnerstwie z inną interesującą personą. Szukacie miniserialu na weekend? Właśnie go znaleźliście.



Shardlake: serial znajdziecie w ofercie Disney+.