Książula raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, gdyby jednak trafił tu ktoś, komu ten pseudonim nic nie mówi, wyjaśniam: Szymon „Książulo” Nyczke to jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów, który zajmuje się amatorskim (w tym sensie, że niepodpartym kulinarnym wykształceniem) recenzowaniem jedzenia i lokali gastronomicznych w całej Polsce. Jego materiały zajmują się różnorodną kuchnią, najczęściej jednak dotyczą właśnie kebabów.



Sympatyczny youtuber doczekał się niedorzecznie pokaźnego grona fanów, nie dziwi mnie zatem, że nieco zaniepokoił go fakt, iż najsłabiej oceniana knajpa z kebsem w Warszawie postanowiła zmienić nazwę, „pożyczając” sobie jego ksywę. W końcu opublikowane wczoraj wyjaśnienie może nie dotrzeć do każdego - nieświadome osoby, widząc nazwę „Książulu Kebab”, mogą skojarzyć ją z ksywą influencera i pomyśleć sobie, że gość zainwestował we własną budę. A skoro to Książulo, to szamka z całą pewnością jest jakościowa i smaczna. Wówczas zamówią, zjedzą i poczują się oszukani.