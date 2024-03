Jack Black to mistrz. Śpiewa numer Britney Spears z powodu "Kung Fu Pandy"

Jack Black nie zwalnia tempa. Niedawno podbił serca fanów piosenką „Peaches”, stworzoną na potrzeby produkcji „Super Mario Bros. Film”. Została ona zresztą nagrodzona Złotym Globem za najlepszą piosenkę oryginalną. Sukcesy z pewnością go motywują. Dwa dni temu, podczas specjalnego występu w centrum handlowym w Los Angeles, aktor zaprezentował swoje najlepsze ruchy w sztukach walki. Było to nietypowe wydarzenie, w którym udział wzięły także inne gwiazdy użyczające głosu postaciom w nadchodzącym filmie „Kung Fu Panda 4”. Zarówno fani, jak i przypadkowi ludzie odwiedzający w tym czasie galerię, byli świadkami wyjątkowej promocji produkcji w reżyserii Mike’a Mitchella. Mogli także na żywo wysłuchać hard rockowej wersji „… Baby One More Time” w wykonaniu Jacka Blacka.