Gdzie obejrzeć "Super Mario Bros. Film"? Hitowa produkcja jest dostępna w VOD

"Super Mario Bros. Film" to hitowy film animowany, który w Polsce na dużych ekranach zadebiutował pod koniec maja 2023 roku. Produkcja pojawiła się już co prawda w VOD, ale jest dostępna wyłącznie w opcji wypożyczenia. Lada chwila tytuł wpadnie jednak na jedną z platform streamingowych i będzie można go obejrzeć w ramach abonamentu.