Lady Gaga w bieliźnie gra przed skromną publicznością. Artystka komentuje nagranie, które obiegło sieć

Jeżeli przeglądaliście ostatnio media społecznościowe, to z dużym prawdopodobieństwem natknęliście się na dość dziwne nagranie. Przedstawiało ono kobietę w bieliźnie (lub kostiumie, jak kto woli), która występowała na drobnej scenie plenerowej. Całość przypominała trochę wydarzenie kulturalne w małym mieście, gdzie różni, mniej lub bardziej utalentowani, ludzie prezentują swoje umiejętności wokalne, gdy publika w większości skupiona jest na innych aktywnościach. Krótki film w moment stał się viralem. Zaangażowani internauci zaczęli zauważać coraz więcej podobieństw do wczesnych kreacji artystycznych Lady Gagi – z początków jej kariery. Zaczęto więc podejrzewać, to właśnie amerykańska piosenkarka występuje na nagraniu. Wciąż były to jednak jedynie domniemania. Aż do teraz.