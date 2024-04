50 twarzy Amy Winehouse. Biografia piosenkarki robi z niej idiotkę

"Back to Black. Historia Amy Winehouse" odziera biografię piosenkarki z najciekawszych kontekstów. Podejmuje je, ale opowiada o nich mimochodem, jakby przy okazji film chciał nam powiedzieć, że coś takiego było, ale to w sumie nieważne. W życiu bohaterki liczył się tylko Blake i Blake był tym zły. Ktoś tam wspomina o bulimii Amy, ale tak, żeby przypadkiem za dużo o niej nie powiedzieć. Piosenkarka co prawda nadużywa alkoholu, ale w gruncie rzeczy to dobra dziewczyna, która trawkę może zapali, ale od twardych narkotyków stroni, żeby nie narazić się tatusiowi. Sam ojciec w rzeczywistości traktował ją jak maszynkę do zarabiania pieniędzy, a tu - kosztem zresztą wizerunku matki - jawi się jako całkiem spoko facet i troskliwy rodzic. Dla każdego, kto widział dokument "Amy" to wybielenie będzie niesmaczne.



Wszystko, co sprawiło, że "Amy" się tak dobrze oglądało, zostaje tu pominięte. Nawet mocno wybrzmiewające tam zaszczucie przez media, zmienia się w mało istotny wątek poboczny. To zadziwiające. Realizując film fabularny, twórcy dostali mandat, aby udramatyzować wystarczająco już udramatyzowaną historię. Zamiast tego postanowili ją oddramatyzować - wygładzić i ugrzecznić. Z "Back to Black" robi się przez to produkcja miałka, trywialna. Jakby stojąca za kamerą Sam Taylor-Johnson nie wyszła jeszcze z trybu "50 twarzy Greya". Serwuje nam bowiem kolejne w swojej karierze niewydarzone porno dla rozwydrzonych nastolatek. Tym razem zamiast o kopciuszku odnajdującym swojego mrocznego księcia, opowiada o nieszczęśliwej miłości. I wychodzi jej "Sid i Nancy" pokolenia płatków śniegu.



