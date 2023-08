Więzienny atak na rockowego gwiazdora był zaplanowany. Muzyk i seksualny przestępca został ocalony przez strażników

Ian Watkins, dawny gwiazdor rocka i wokalista kultowego Lostprophets, jest w stanie krytycznym. W sobotę 5 sierpnia w godzinach porannych został zaatakowany przez trzech innych, odsiadujących wieloletnie wyroki więźniów. Zakład karny, w którym doszło do zdarzenia, to tzw. "Monster Mansion", czyli "Rezydencja Potworów". Osadzono tam wielu seksualnych przestępców i morderców.



Wspomniane trio zatrzasnęło się z Watkinsem w jednej celi i przez sześć godzin przetrzymywało go tam jako zakładnika. Wokalista był bity i dźgnięty nożem - ostatecznie jednak funkcjonariuszom udało się uratować mu życie. Strażnicy zamknęli całe więzienne skrzydło i wysłali oddziały; inni więźniowie słyszeli trzy głośne uderzenia, gdy funkcjonariusze wreszcie wrzucili do celi granaty, żeby ogłuszyć napastników.