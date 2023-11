Netflix ma zbyt dobrą passę, by pozwolić sobie na „Lady Janosik”. Film skasowany

Przeciwnie: odrzuciła znaczną część odbiorców. I mógłbym sobie teraz podrwić, bo naprawdę bawi mnie to, jak uwspółcześnianie niektórych znanych opowieści przepala niektórym neurony, ale fakty nie stoją po mojej stronie: niestety, zdecydowana większość tego typu filmowych przeróbek okazuje się fatalna.



Dlatego może to i lepiej, że serwis dał sobie spokój z tym projektem - jak udało się ustalić serwisowi naEKRANIE.pl. To kolejny po kontynuacji polski film platformy, którego jednak nie zobaczymy - ostatnio okazało się, że Netflix nie zamierza kontynuować swojej wersji przygód Pana Samochodzika.



Za kamerą „Lady Janosik” miała stanąć Kalina Alabrudzińska („Sexify”), za scenariusz odpowiadał Bartosz Sztybor, a produkować miał Jan Kwieciński.