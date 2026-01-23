Kiedy premiera serialowej Lalki na Nefliksie? Jeszcze poczekamy, ale warto

Ładowanie...

Wielu kinomanów oraz fanów polskiej kultury zapewne nie miało w bingo tego, że w tym samym roku zobaczymy dwie różne "Lalki", od kompletnie innych twórców, z zupełnie odmienną obsadą oraz formą. Filmowa "Lalka" (ta, w której główne role zagrają Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska) wejdzie na ekrany kin 30 września 2026 roku. To rodzi pytania: czy serialowa "Lalka" będzie miała swoją premierę w podobnym okresie, wyprzedzi filmową "kuzynkę", czy może jej ustąpi?

REKLAMA

Netflix zapowiada serialową Lalkę. Sprawdzamy, kiedy premiera

Za odcinkową wersję odpowiada jeden z najbardziej utalentowanych polskich twórców, Paweł Maślona. Jego najgłośniejszy i najświeższy dotychczas film to znakomity "Kos" z Jackiem Braciakiem w roli głównej. Wcześniej reżyser nakręcił takie produkcje jak "Motyw", "Atak paniki", "Mąż czy nie mąż", napisał również scenariusz do polskiego horroru "Demon" Marcina Wrony. Maślona, choć mający na swoim koncie kilka produkcji, współpracował już z bardzo znanymi aktorami. Więckiewicz, Bielenia, Grochowska, Seweryn, Czernecki, Kożuchowsk, Konopka, Ferency, Żmijewski, Segda, Popławska, Grabowski, Woronowicz, Schuchardt - to i tak nie wszystkie głośne nazwiska, które grały we współtworzonych przez niego produkcjach. Ostatnie nazwisko nie jest wymienione bez przyczyny.

To właśnie Tomasz Schuchardt jest odtwórcą głównej roli, Stanisława Wokulskiego w serialowej "Lalce". Aktor już w zeszłym roku miał doskonałą passę i wiele udanych kreacji na koncie, a 2026 rok zapowiada się równie ciekawie - już zapowiedziano, że oprócz Wokulskiego, wcieli się w Bogumiła Niechcica - bohatera "Nocy i dni", które Netflix zdecydował się zaadaptować w formie serialu. W roli Izabeli Łęckiej zobaczymy Sandrę Drzymalską - jedną z największych młodych gwiazd polskiego kina. Co ciekawe, oboje grali już razem małżeństwo - wystąpili w serialu "Breslau" jako Franz i Lena Podolsky. To sugeruje, że z aktorską chemią nie będzie żadnego problemu.

Główne pytanie jednak brzmi: kiedy będziemy mieli szansę zobaczyć jej efekt? Choć nie została podana jeszcze dzienna data, Netflix poinformował, że premiera sześcioodcinkowego serialu "Lalka" nastąpi w drugiej połowie 2026 roku. To oznacza, że serial będzie miał premierę dość blisko wchodzącego na ekrany kin we wrześniu, który zalicza się kalendarzowo właśnie do tego okresu. To oznacza konkurencję o uwagę widza - pytanie, jak zaciekłą.

Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt - kadr z serialu "Lalka" - materiały prasowe Netfliksa

Netflix ujawnił również kolejne nazwiska z obsady. W Ignacego Rzeckiego wcieli się Dariusz Chojnacki, Tomasza Łęckiego sportretuje Jacek Braciak, w roli Florentyny wystąpi Julia Wyszyńska, zaś Magdalenie Cieleckiej przypadła rola Kazimiery Wąsowskiej. Za scenariusz, oprócz Pawła Maślony odpowiadają Paweł Demirski i Jagoda Dutkiewicz.

Oto oficjalny opis serialowej "Lalki":

Stanisław Wokulski, przedsiębiorca, człowiek, który stworzył siebie od zera, mierzy się z oczekiwaniami społecznymi, ambicją i pragnieniami osobistymi, co i rusz podejmując decyzje niosące realne konsekwencje. Izabela Łęcka nie jest jedynie obiektem westchnień, ale aktywnie działa na rzecz własnej, również finansowej, niezależności, chcąc określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ich rozwijająca się relacja staje się osią konfliktu, w którym zderzają się ambicje jednostek i ograniczenia społecznej hierarchii oraz gdzie ciasno splatają się miłość, duma i tożsamość.

Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt - kadr z serialu "Lalka" - materiały prasowe Netfliksa

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 23.01.2026 19:55

Ładowanie...