Podaj dalej CANAL+ online. Program poleceń platformy to hit na miarę jej seriali

Telewizja na żywo, filmy i seriale na życzenie oraz rozgrywki sportowe - to wszystko na wyciągnięcie ręki mają użytkownicy platformy, którzy wybrali pakiet CANAL+ w regularnej cenie 49 zł/msc. To właśnie im dedykowany jest program poleceń. Jeśli więc do nich należycie, z łatwością możecie obniżyć swój rachunek za usługę. Po zalogowaniu do serwisu wystarczy wejść w zakładkę "Podaj dalej", gdzie wygenerujecie kod dla znajomych (otrzymacie go również na maila). Jeśli jedna osoba wykorzysta go, aby wykupić abonament CANAL+ online, wy za kolejny miesiąc dostępu do oferty zapłacicie już tylko 34 zł (tyle samo wyniesie pierwszy rachunek znajomego/znajomej). A co jeśli użyje go więcej osób? Tym lepiej dla was.