Uwielbiany thriller Disney+ dostanie 2. sezon. Zobaczymy w nim nową, aczkolwiek dobrze znaną twarz

"Paradise" to najnowszy thriller twórcy serialu "Tacy jesteśmy", Dana Fogelmana. Ponownie łączy on siły ze Sterlingiem K. Brownem, który tym razem wciela się w agenta Secret Service. Grany przez niego Xavier Collins zostaje oskarżony o zabójstwo byłego prezydenta USA. Teraz musi wyjaśnić, co się stało, aby oczyścić swoje imię. Nie będzie to łatwe, bo mamy do czynienia z dreszczowcem pełnym zwrotów akcji. Twórcy na każdym kroku zaskakują widza, coraz bardziej zagęszczając prowadzoną przez siebie intrygę, co bardzo przypadło krytykom do gustu.



Na Rotten Tomatoes "Paradise" cieszy się 83 proc. pozytywnych recenzji, których autorzy zachwalają koncepcję Dana Fogelmana i ambicje serialu. Podobnie jak widzowie w mediach społecznościowych, zachwycają się też rolą Sterlinga K. Browna. Ciesząc się sporą popularnością i stając się artystycznym hitem platformy Hulu (w naszym kraju jej treści trafiają na Disney+), decyzja o kontynuacji produkcji zapadła błyskawicznie.