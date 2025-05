Remake się opłaca. Ile zarabiają aktorskie wersje klasyków Disneya?

Odpowiedź na to pytanie może być prostsza, niż się wydaje. Jasne, pewne grupy ludzi niekiedy słusznie moga kręcić nosem na "odgrzewanie kotletów" w postaci przenoszenia do "realnego świata" historii, które znamy z bajek swojego dzieciństwa. Takie filmy jak "Lilo i Stitch" po prostu pozwalają na chwilę znów poczuć się tamtym dzieckiem, poczuć nieco ekscytacji ponownym spotkaniem z bohaterami. Wreszcie, dla dzisiejszych twórców to ogromna szansa na zmierzenie się z materiałem źródłowym, a także własnym warsztatem - czy i jak bardzo należy być wiernym oryginałowi, w jaki sposób tchnąć w historię nowe życie, dostosować ją do współczesnych realiów? Osobiście należę do grupy osób pochwalających istnienie aktorskich wersji bajek - uważam, że jest jeszcze przynajmniej kilka tytułów, których "ożywienie" byłoby dla mnie prawdziwą gratką.