Lilo i Stitch - recenzja filmu. Najlepsze live-action Disneya od lat

No dobra, ale gdzie tu miejsce dla Stitcha? O to się nie ma co martwić - dość prędko dowiadujemy się o co z nim chodzi, czym jest (a raczej czym może być), i że raczej jest mu pisana neutralizacja niż radosny byt. Niebieski potworek zdecydowanie nie zostaje porzucony przez scenarzystów - film stawia nacisk zarówno na rozwój jego postaci, jak i na naturalnie kiełkującą relację pomiędzy nim a jego małą opiekunką. Stitchowa demolka rzeczywiście jest demolką, a twórcy zdecydowanie nie próbują go ugrzeczniać - to po prostu nieokiełznany i piekielnie przebiegły mały demon. Jak to w bajkach jednak bywa - znajdzie się sposób na to, by stwór dostrzegł w swojej sytuacji nie tylko szansę na przetrwanie, ale przede wszystkim na rodzinę, której nigdy nie miał. Stitch jest odpowiedzialny za sporą dawkę komedii, ale zadbano też o to, by niektóre sceny z jego udziałem bez poczucia sztuczności wycisnęły łzy.