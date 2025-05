Dlaczego w remake’u Lilo i Stitch zabrakło tej istotnej postaci z oryginału? Reżyser wyjaśnia

Rzecz jasna różnic między wersjami jest więcej, ale ta wydaje się jedną z bardziej rzucających się w oczy. Twórca podkreślił, że miał określoną konkretną wizję i priorytety, które nie zawsze pokrywały się z materiałem źródłowym.



Tak czy inaczej, publiczność raczej nie ma mu za zle tych zmian. Wyniki box office i wysokie noty mówią same za siebie. Spektakularny wynik plasuje nową produkcję Disneya na 2. miejscu pod względem najlepszych weekendów otwarcia tego roku - ustępuje ona jedynie „Minecraftowi”. Jest to też 3. miejsce jeśli chodzi o premierowe weekendy adaptacji live action studia - lepiej poradziły sobie tylko „Piękna i Bestia” oraz „Król Lew”. Co więcej, zainteresowanie przewyższyło otwarcie animowanej wersji niemal pięciokrotnie.



Globalnie film zarobił już 304,2 mln dol, a to oznacza, że potroił swój budżet i bez problemu wyszedł na plus.