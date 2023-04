"Lilo i Stich": kontrowersje, zwolnienia i narzekania. Nowy remake Disneya już narobił szumu

Co ciekawe, do roli Sticha może powrócić aktor znany z oryginalnej produkcji. Przypomnę, że Chris Sanders wyreżyserował animację, napisał do niej scenariusz, stworzył postać Sticha i udzielił jej głosu. Według wspomnianego "The Hollywood Reporter" Disney jest na ostatnim etapie negocjacji z artystą.



Premiera filmu odbędzie się w 2024 roku na Disney+ - dokładna data nie jest jeszcze znana. Reżyserem remake'u jest nominowany do Oscsara Dean Fleischer Camp, a za scenariusz odpowiada Chris Kekaniokalani Bright. Tia Carrere, która użyczała głosu Nani w kreskówce, wcieli się w nową postać, panią Kekoa. Amy Hill także zagra nową bohaterkę: Tūtū.