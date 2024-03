27-letnia aktorka, która pojawiła się w takich produkcjach jak "Sfreakowani", "Wytańcz to" czy "Zagrywki", pojawiła się na gali w czerwonej sukni, do której dobrała masywne buty na obcasie w tym samym kolorze. To właśnie one spowodowały, że Koshy zaliczyła bolesny upadek na czerwonym dywanie na oczach fotoreporterów. Z pomocą błyskawicznie pospieszyły jej znajdujące się obok osoby. A co zrobiła aktorka? Zamiast rozpamiętywać małą wpadkę, Liza Koshy postanowiła nie dać po sobie poznać, że coś się wydarzyło i z uśmiechem na ustach pozowała dalej, zapewniając, że z jej kostkami jest wszystko w porządku.