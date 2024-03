Emma Stone spóźniła się na wręczenie nagrody. To nie jedyna wpadka aktorki na Oscarach

Nie było to jedyne stresujące wydarzenie, z którym aktorka musiała się mierzyć podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów. Wcześniej prawie nie zdążyła zobaczyć, jak filmowi „Biedne istoty” przyznawana jest nagroda w jednaj z kategorii. Rozmawiała w tym czasie z innymi gośćmi, zaaferowana dosłownie wszystkim, co dzieje się dookoła. W ostatniej chwili udało jej się zauważyć, że właśnie w tym konkretnie momencie ogłaszane są wyniki w kategorii, w której to dzieło w reżyserii Yórgosa Lánthimosa zostało nominowane. Oscar trafił oczywiście w ich ręce, co Emma Stone oglądała na małym ekranie na zapleczu. Aktorka tak bardzo spieszyła się, aby nie przegapić wręczenia Oscara, że prawdopodobnie to właśnie wtedy jej kreacja uległa uszkodzeniu. Czy było warto? Zdecydowanie. Przynajmniej późniejsze wręczenie Emmie Stone statuetki było sygnowane nie tylko wzruszeniem, ale też humorem i swoistym luzem pomimo okoliczności.