Czego tak bardzo przestraszył się Victor? Wyjaśniamy tajemnice Stamtąd

4. sezon przynosi bohaterom kolejne trudne wyzwania i problemy. Tabitha (Catalina Sandino Moreno) , Julie (Hannah Cheramy) i Ethan (Simon Webster) zmagają się ze skutkami i konsekwencjami tego, co spotkało Jima (Eion Bailey). Człowiek w Żółci przenika do społeczności pod postacią Sophii i stopniowo zaczyna wcielać w życie swój przerażający plan, który prawdopodobnie ma na celu zniszczyć mieszkańców, doprowadzić ich na skraj, a tych, którzy dążą do prawdy o miejscu, w którym się znajdują, odciągnąć od niej jak najmocniej. Jade (David Alpay) rozpaczliwie poszukuje odpowiedzi, a Boydowi (Harold Perrineau) coraz trudniej jest trzymać w ryzach miasto.

Victor to kluczowa postać Stamtąd. Czemu tak się przestraszył?

Victor (Scott McCord) to osoba najdłużej przebywająca w przeklętym miasteczku, które znamy z serialu. Trafił do niego jako dziecko wraz z matką i siostrą - obie poniosły śmierć, a on przez bardzo długi czas był samotny, co bardzo mocno odbiło się na jego stanie emocjonalnym i sprawiło, że niektórzy nowo przyjezdni automatycznie uznawali go za dziwaka. Z czasem zaczęło wychodzić na jaw, jak wielką ma wiedzę o tym miejscu i jak wspomnienia, które przetworzył na rysunki, mają znaczenie dla całej jego historii.

W 3. odcinku Ethan prosi Victora, by zaprowadził go nad Jezioro Łez, zgodnie z sugestią ojca (o ile to naprawdę on mu się ukazał). Victor zaprowadził go do innego jeziora, gdzie mieszkańcy schodzą się, gdy jest ciepło. Tam spotykają medytującego Jade'a i ostatecznie cała trójka idzie szukać wspomnianego jeziora. Spotykają jednak coś znacznie gorszego. Wszyscy natrafiają na porzucony żółty garnitur, należący do nikogo innego, jak do Człowieka w Żółci, który przemienił się w Sophię (o czym oni sami nie wiedzą). Na miejsce przylatuje też kruk, jakby symbolizował mrok i przyszłą tragedię, która wiąże się z tym odkryciem. Jade i Ethan nie reagują na to w intensywny sposób, natomiast Victor jest wyraźnie wstrząśnięty. Przenikający go strach sprawia, że się moczy, a następnie ucieka.

Jade i Ethan go odnajdują, a chwilę później na miejscu zjawiają się też Tabitha i Henry. Victor wciąż jest w szoku, mamrocze do siebie, że wmówił sobie, że "to nie było prawdziwe". Z czego wyniknęła ta reakcja bohatera? Odpowiedź jest zasadniczo prosta: Człowiek w Żółci jest postacią, którą Victor musi pamiętać lub być świadom jej istnienia. Wiemy z 3. sezonu, że mężczyzna ubrany w żółty garnitur został namalowany przez Mirandę, matkę Victora, zanim trafił on jako chłopiec do miasteczka - widzimy to w momencie, kiedy Tabitha trafia do domu Henry'ego, ojca bohatera. Zagadką pozostaje kwestia, czy Victor już wówczas przeczuwał, że coś z tą postacią jest nie tak, czy przekonał się o tym dopiero w mieście, gdy zginęli wszyscy jego mieszkańcy.

Reakcja Victora sugeruje, że prawdopodobnie pamięta tego złoczyńcę, niewykluczone, że odpowiedzialnego za wymordowanie mieszkańców w czasach, gdy sam był dzieckiem. Sam w końcu mówił, że rysunki pozwalają mu pamiętać, służą jako swego rodzaju "przekaźniki" dawnych wspomnień. Strach, który widzimy w tej scenie, może wynikać w sumie z kilku rzeczy. Po pierwsze z tego, że Victorowi wraca wspomnienie Człowieka w Żółci masakrującego jego towarzyszy. Po drugie, świadomości, że to, co próbował wypierać ("wmawiałem sobie, że to nieprawda"), jest prawdziwe, a co za tym idzie - śmiertelnie niebezpieczne dla niego oraz bliskich. Wreszcie, po trzecie - do Victora mogło dojść, że Człowiek w Żółci jest między nimi, przeniknął do społeczności, zintegrował się z jej członkami, dzięki czemu może mieszać i zwracać ich przeciw sobie.

Wiemy, że ta ostatnia teoria stała się faktem - złoczyńca wcielił się w Sophię i ukrywa się pod postacią skromnej, pobożnej dziewczyny. Widać jednak, że wykazuje już pierwsze ruchy, by wcielić w życie swój plan - w nowym odcinku Sophia zasugerowała Julie, że może to oni przynieśli ze sobą do miasteczka nieszczęście. Naturalnie to sprawia, że młoda Matthews jest rozwścieczona, co wpisywałoby się w plan Człowieka w Żółci. Sumując to wszystko, Pewne jest, że "połączenie" Victora z Człowiekiem w Żółci jest silne, traumatyczne i będzie miało swój dalszy ciąg w kolejnych odcinkach. Miejmy nadzieję, że nie skończy się tragicznie dla Victora.

zdjęcie główne: MGM+

Adam Kudyba 05.05.2026 19:11

