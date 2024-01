To najsensowniejszy program randkowy, który obejrzałam. Jest już na Netfliksie

Z kolei dosyć zabawnie prezentuje się w programie skandynawskość. Rozumiem, ze miało wyjść przytulnie i ciepło. To widać, nawet aż za bardzo. Bohaterowie non stop przykrywają się kocami, pledami, układają głowy na miękkich poduchach, później znów okrywają się kocami. Można więc trochę na wesoło odnieść wrażenie, że w domu, w którym przebywają uczestnicy, zabrakło ogrzewania. "Miłość jest ślepa" to chyba najrozsądniejszy program randkowy, jaki do tej pory oglądałam i w porównaniu do innych bardzo grzeczny. Nie ma (przynajmniej do tej pory) mocnego erotyzmu, sprośnych tekstów czy zbytniego eksponowania ciała przez obie płcie. Nie ma też dram, kłótni, spisków, jak to bywa innych miłosnych programach.