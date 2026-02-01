Ładowanie...

Choć 2026 rok dopiero niedawno się rozpoczął, poprzedni miesiąc dał nam sporo filmowego dobra. Luty nie będzie gorszy. Na wielki ekran powróci jedna z najsłynniejszych polskich serii filmowych ostatnich lat, zobaczymy również zachwycającą wizualnie adaptację kultowej powieści, na mniejszym ekranie zaś zobaczymy m.in. wciągające kino akcji z udziałem jednej z gwiazd "The Boys". Sprawdzamy najważniejsze tytuły, które będą miały swoje kinowe oraz streamingowe premiery w lutym.

Luty 2026: premiery kinowe

La grazia - 6 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 131 minut

Reżyseria: Paolo Sorrentino

Obsada: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello

Paolo Sorrentino to twórca jedyny w swoim rodzaju. Tym razem postanowił opowiedzieć o prezydencie Włoch (nagrodzony na festiwalu w Wenecji Toni Servillo), który zmaga się z moralnymi dylematami. Jest mężczyzną, który mimo upływu lat wciąż nie potrafi wybaczyć zmarłej żonie zdrady. Ojcem, który nie umie odnaleźć drogi do swojej córki. Powszechnie szanowanym mężem stanu, na którego barkach spoczywa nie tylko los całego kraju, ale i życie dwojga osób, skazanych na dożywocie.

Skażenie - 6 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 105 minut

Reżyseria: Jonny Campbell

Obsada: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson, Lesley Manville

Rozluźniająca, energiczna propozycja, która powinna zadowolić fanów kina spod znaku science fiction. Travis (Joe Keery, Steve ze "Stranger Things") i Naomi (Georgina Campbell) na co dzień pracują w magazynie. Pech chciał, że wiele lat wcześniej, w znajdującym się na jego miejscu tajnym laboratorium, zapieczętowano zaraźliwy i mutujący mikroorganizm, który wskutek zmian klimatu odżywa i rośnie w siłę. Bohaterowie, wraz z emerytowanym rządowym specjalistą od bioterroryzmu (Liam Neeson), będą musieli zapanować nad zagrożeniem.

Crime 101 - 13 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 135 minut

Reżyseria: Bart Layton

Obsada: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Corey Hawkins, Halle Berry, Barry Keoghan

Adaptacja noweli Dona Winslowa o tym samym tytule, o której mówi się, że towarzyszy jej duch "Gorączki" Manna, a to już komplement, który ma znaczenie. Trzeba przyznać - ta produkcja jest obsadzona, delikatnie mówiąc, nieźle. Davis (Hemsworth) to nieuchwytny złodziej klejnotów, który planuje nowy, ryzykowny skok i zaczyna współpracować z brokerką ubezpieczeniową (Berry). Ma jednak ogon w postaci nieugiętego detektywa Lou Lubesnicka (Ruffalo).

Piep*zyć Mickiewicza 3 -13 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 92 minut

Reżyseria: Sara Bustamante-Drozdek

Obsada: Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Dawid Ogrodnik, Karol Rot

Każda wielka seria filmowa kiedyś się kończy. Nie tyczy się to "Piep*zyć Mickiewicza", albowiem już wiemy, że trzecia część nie będzie ostatnią. Tym razem bohaterowie są już w klasie maturalnej. A to oznacza stały zestaw: studniówkę, kłopoty, dramy, uczucia, wchodzenie w dorosłość. Relacja Dantego (Tarres) i Nel (Koprowska) zostanie poddana kolejnej próbie, Korek (Rot) wróci do dawnych znajomych, zaś Cegła (Igor Pawłowski) będzie musiał zmierzyć się z własnym sercem.

Wichrowe wzgórza - 14 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 136 minut

Reżyseria: Emerald Fennell

Obsada: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Alison Oliver, Owen Cooper

Nie skłamię, mówiąc, że to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2026 roku. Nie pierwsza filmowa inspiracja powieścią Emily Brontë, ale prawdopodobnie najbardziej spektakularna i intensywna. Zabrała się za nią mistrzyni tego typu kina, czyli Emerald Fennell ("Obiecująca. Młoda. Kobieta"). Reżyserka na nowo opowiada zmysłową historię zakazanej miłości i namiętności łączącej Catherine (Robbie) i Heathcliffa (Elordi). Zwiastuny zapowiadają, że oprócz porywającej historii zostaniemy odurzeni przepiękną warstwą wizualną.

To był zwykły przypadek - 20 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 105 minut

Reżyseria: Jafar Panahi

Obsada: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi

Laureat Złotej Palmy na festiwalu w Cannes i prawdopodobny uczestnik nadchodzącej oscarowej rywalizacji. Małżeństwo z kilkuletnią córką wraca wieczorem do domu, jednak awaria samochodu zmusza ich do udania się do warsztatu. Jeden z mechaników proponuje pomoc. Drugi, przyglądający się z oddali Vahid (Mobasseri), rozpoznaje w kliencie komisarza irańskiej policji, który torturował go w trakcie przesłuchań po antyrządowych protestach.

Kopnęłabym cię, gdybym mogła - 20 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 113 minut

Reżyseria: Mary Bronstein

Obsada: Rose Byrne, Conan O'Brien, A$AP Rocky, Danielle Macdonald

Rose Byrne niedawno odebrała Złoty Glob za rolę w tym filmie, co podnosi nieco jej szanse na Oscarach. Linda, w którą się wciela, to dosłowne ucieleśnienie zmęczenia. Jej córka wymaga stałej opieki, mąż jest nieobecny, praca dobija, sufit dosłownie wali się na głowę, atmosfera pomiędzy nią a jej terapeutą (O'Brien) jest coraz bardziej wroga. Innymi słowy, im dalej w las, tym gorzej. To intensywny, gęsty, ale również pełen czarnego humoru portret osoby na skraju.

Pillion - 20 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 106 minut

Reżyseria: Harry Lighton

Obsada: Harry Melling, Alexander Skarsgård, Douglas Hodge

Dudley z "Harry'ego Pottera" i Lukas z "Sukcesji" razem w gejowskim filmie? Tego nie miałem w bingo na 2026 rok, a jednak! Colin (Melling) to introwertyczny, młody, homoseksualny mężczyzna, który mieszka z rodzicami i dorabia wypisując mandaty parkingowe. Pewnego wieczoru spotyka Raya (Skarsgård), przystojnego członka gangu motocyklowego. Tak zaczyna się ich intensywna, oparta na dominacji i uległości relacja.

Wartość sentymentalna - 27 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 135 minut

Reżyseria: Joachim Trier

Obsada: Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård

Nora (Renate Reinsve) jest zdolną i wyrabiającą swoją renomę aktorką. Choć ma na koncie udział w serialu, jej artystycznym domem jest teatr. Jest życiowo i świadomie samotna, a choć na horyzoncie widnieje szansa zmiany, i tak kończy się jej izolacją. W porównaniu do ułożonej i posiadającej własną rodzinę siostry Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), Norze jest na co dzień trudno. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy w ich życiu, po wielu latach, pojawia się Gustav (Stellan Skarsgård) - ojciec, który porzucił siostry, gdy były małe.

Pojedynek - 27 lutego

Rok produkcji: 2026

Reżyseria: Łukasz Palkowski

Obsada: Jakub Gierszał, Aidan Gillen, Bogusław Linda, Anna Próchniak

Historyczny film spod ręki Łukasza Palkowskiego, który już przy okazji "Bogów" pokazał, że potrafi robić dobre kino. Centrum tej opowieści jest, zgodnie z tytułem, starcie dwóch silnych jednostek: Karola Grabowskiego (Gierszał), polskiego oficera i zarazem młodego pianisty, cieszącego się sławą oraz Wasilija Zarubina (Aidan Gillen), reprezentującego potęgę sowieckiego systemu agenta, którego nadrzędnym celem jest złamanie wroga.

Krzyk 7 - 27 lutego

Rok produkcji: 2026

Reżyseria: Kevin Williamson

Czas trwania: 114 minut

Obsada: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Mason Gooding, Mckenna Grace, Matthew Lillard

Powracanie do świata Ghostface'a nie brzmi tak ekscytująco, gdy za sterami nie ma Radio Silence, a w obsadzie Melissy Barrery i Jenny Ortegi. Cóż, trzeba brać to, co jest. A jest Sidney Prescott (Campbell), kultowa bohaterka, która wielokrotnie uniknęła śmierci z rąk mordercy. Nawet, gdy chce ułożyć sobie na nowo życie, spokój nie jest jej dany. Tym razem Ghostface obiera sobie za cel jej córkę (May). Oznacza to, że Sidney znów stanie oko w oko z nosicielem słynnej maski.

Czy mnie słychać? - 27 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 124 minuty

Reżyseria: Bradley Cooper

Obsada: Will Arnett, Laura Dern, Ciaran Hinds, Bradley Cooper

Trzeci film reżyserowany przez Bradleya Coopera, pierwszy, w którym nie gra głównej roli, i który najprawdopodobniej nie zawita na Oscarach. Tym razem Cooper wziął na warsztat komediowy gatunek. Głównym bohaterem filmu jest Alex (Arnett), który właśnie rozstał się z żoną Tess (Dern). W obliczu rozwodu i utraty dawnego życia mężczyzna podejmuje nieoczekiwaną decyzję - próbuje odnaleźć sens, rozpoczynając karierę jako komik. Oboje muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami - jako rodzice i byli partnerzy.

Luty 2026: premiery streamingowe

Relationship Goals - 4 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 96 minut

Reżyseria: Linda Mendoza

Obsada: Kelly Rowland, Method Man

Leah Caldwell (Rowland) ma szansę przetrzeć szlaki i zostać pierwszą kobietą na czele najważniejszego porannego programu w Nowym Jorku. Jak się okazuje, ma konkurencję w postaci byłego partnera - Jarretta Roya (Method Man). Mężczyzna twierdzi, że się zmienił, jednak Leah mu nie wierzy.

Film będzie dostępny na Prime Video.

Joe odwiedza uniwerki - 13 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 111 minut

Reżyseria: Tyler Perry

Obsada: Tyler Perry, Jermaine Harris, Amber Reign Smith

Filmy Tylera Perry'ego to gatunek jedyny w swoim rodzaju - mimo iż rzadko który spotyka się z jednoznacznie dobrymi opiniami, reżyser wciąż je kręci. W Netfliksie muszą go wyjątkowo lubić. Tym razem stworzył komedię połączoną z kinem drogi. Główny bohater, Joe Simmons (Perry) postanawia wyruszyć z wnukiem w podróż, wraz z nim odwiedzić uczelnie, pomóc mu w dokonaniu ważnego wyboru, a przy okazji pokazać prawdziwy świat. Mam nadzieję, że nie wyjdzie z tego inna wersja "Co ty wiesz o swoim dziadku?"...

Film będzie dostępny na Netfliksie.

Szwedzki łącznik - 19 lutego

Rok produkcji: 2026

Reżyseria: Therese Ahlbeck, Marcus Olsson

Czas trwania: 102 minuty

Obsada: Henrik Dorsin, Jonas Karlsson, Jonas Malmsjo

Akcja filmu rozgrywa się w 1942 roku, kiedy to Szwecja stara się balansować na tyle, by nie ryzykować ataku ze strony Niemiec. Historia opowiedziana w "Szwedzkim łączniku" koncentruje się na dziale prawnym MSZ tego kraju, kierowanym przez Göstę Engzella (Dorzin). Choć początkowo pozostawia większość wniosków wizowych dla Żydów bez rozpatrzenia, aby zachować neutralność kraju. Wkrótce jednak polityka się zmienia, a szwedzka biurokracja pomaga w ratunku przed Holokaustem.

Film będzie dostępny na Netfliksie.

Zatrzymać pożar - 20 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 124 minuty

Reżyseria: David Victori

Obsada: Belen Cuesta, Joaquin Furriel, Enric Auquer

Hiszpańskie produkcje cieszą się szczególną atencją Netfliksa. Główną bohaterką tej jest Mara (Cuesta), kobieta, która po śmierci męża zabiera rodzinę do letniego domu w lesie. Sytuacja przeradza się w koszmar, gdy jej córka Lide znika w lesie po kłótni, a w lesie wybucha niemożliwy do opanowania pożar.

Film będzie dostępny na Netfliksie.

The Bluff - 25 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 124 minuty

Reżyseria: Frank E. Flowers

Obsada: Priyanka Chopra, Karl Urban, Ismael Cruz Cordova

Thriller akcji z udziałem tak głośnych nazwisk aktorskich oraz braci Russo w roli producentów już na papierze zapowiada się nienajgorzej. Ercell Bodden (Chopra) to była piratka o pseudonimie Krwawa Mary, która porzuciła dawne życie na rzecz spokojnej egzystencji u boku męża i syna, z dala od świata, w którym zbudowała sobie renomę. Gdy odnajduje ją żądny zemsty kapitan Connor (Urban), Ercell będzie musiała zmierzyć się z trudną przeszłością.

Film będzie dostępny na Prime Video.

Adam Kudyba 01.02.2026 09:29

