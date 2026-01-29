REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Miał być paździerz, jest dobry film akcji. Niespodzianka od Prime Video

Z całym szacunkiem i z pełną sympatią do Jasona Momoy i Dave’a Bautisty - panowie nie są raczej tożsami z gwarancją udanego kina. Przeciwnie: w portfolio obu tych lubianych gwiazdorów znajdziemy przeważającą część naprawdę mizernych produkcyjniaków. Po obejrzeniu zwiastuna „Ekipy wyburzeniowej” byłem przekonany, że i tym razem nie powinienem oczekiwać udanego seansu.

Michał Jarecki
ekipa wyburzeniowa film recenzja opinie akcja prime video co obejrzeć
REKLAMA

Z wielką przyjemnością muszę przyznać się do błędu, bo choć „Ekipa wyburzeniowa” wciąż nie jest obrazem z najwyższej półki, to doskonale spełnia swoje założenia, a nawet dorzuca coś w bonusie. Ale po kolei. Angel Manuel Soto zrealizował pełnoprawną, klasyczną komedię akcji w stylu buddy-cop i w kategorii wiekowej R. Fabuła skupia się na przyrodnich braciach - Johnnym (Momoa) i Jamesie (Bautista) - którzy po latach nieporozumień muszą się zjednoczyć po tym, jak ich ojciec zostaje zamordowany. Chłopaki - jeden nieprzewidywalny i porywczy ex-Navy SEAL, drugi rodzinny, zdyscyplinowany i opanowany, wiadomo, klasyczne kontrapunkty - rozpoczynają wspólne dochodzenie. Śledztwo, jakżeby inaczej, z czasem ujawni znacznie większą konspirację, która bezpośrednio zagraża ich rodzinie. Trzeba będzie zatem uporać się z nią w tradycyjny sposób. Znaczy: brutalnie przedzierając się przez kolejne zastępy wrogów.

REKLAMA

Ekipa wyburzeniowa - opinia o filmie Prime Video

Obraz Soty kompetentnie realizuje założenia gatunku i konwencji; nie udaje niczego więcej, za to przykłada się do tych komponentów, względem których możemy mieć największe oczekiwania.

Osadzona w scenerii klimatycznych ulic i plaż Hawajów (pomińmy fakt, że większość zdjęć kręcono w Nowej Zelandii) opowieść stawia na wysokobudżetowe, pełne podkręconej przemocy, dynamiczne sekwencje starć, komediowe dialogi i slapstickowe wstawki. W tle, wiadomo, tematyka rodzinna i braterskie relacje. Całość zaskakująco często - zwłaszcza w kwestii fabularnych punktów zwrotnych i dialogów - przywodzi na myśl scenariusz „Zabójczej broni”. Jeśli chodzi o mnie: to duża zaleta.

Okazuje się, że Bautista i Momoa potrafią wygenerować uroczą aktorską chemię - ich relacja to skuteczny motor napędowy filmu, a kreacje skutecznie wspierają scenariuszową bazę. Momentami cięte, ironiczne słowne przepychanki (wulgarne, rubaszne, a przy tym wszystkim czułe) i cała dynamika między tą dwójką to najpewniej najjaśniejszy element produkcji. Panowie są napisani i zagrani tak, że wydają się przy tym wszystkim znacznie bardziej ludzcy niż większość protagonistów kina akcji. Jest tu zresztą taka scena - następstwo mordobicia - w którym te wielkie chłopy siedzą obok siebie - krwawiące, poturbowane - i dyskutują o źródłach swojemu bólu. Innym razem - również wyczerpani po akcji - bracia obejmują się i odsłaniają emocjonalnie. To między innymi dzięki temu „Ekpię” ogląda się tak dobrze - bo śledzenie tych postaci sprawia frajdę również pomiędzy długimi scenami rozwałki. Za fasadą archetypu jest coś więcej, dzięki czemu wyróżniają się na tle innych gatunkowych postaci, sprawiają, że obserwujemy ich z zaangażowaniem i sympatią. Nie nudzą, są wiarygodni, są jacyś.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Kolejny udany komponent to efektowne, energiczne (choć w żadnym wypadku nie rewolucyjne), znakomicie wyreżyserowane potyczki i ich choreografie. I wreszcie: bezpretensjonalna, popcornowa atmosfera; rozrywkowy klimat na wieczorny, domowy seans, który nie wymaga zanadto pomyślunku, za to cieszy oczy i potrafi rozbawić. Jasne, scenariusz podąża nieco zbyt utartymi ścieżkami kina buddy-cop i nie wprowadza absolutnie nic nowego, postacie drugoplanowe są płaskie jak kartki papieru, a tonalna mieszanka (rodzinna tragedia kontra slapstick i przerysowana przemoc) momentami nieco zbyt bardzo się gryzie, ale żadne z tych potknięć nie sprawiło, że seans stał się męczący lub frustrujący.

Sota doskonale wykorzystuje charyzmę głównych bohaterów, rozwija ich, dba o atrakcyjne tempo, potrafi rozbawić i nie traci uwagi widza. Przy okazji zaskakuje, bo jego obraz skrywa więcej niuansów i głębi (oczywiście - bez przesady!), niż można byłoby się spodziewać po takim scenariuszu. To film znacznie lepszy, niż sugerują opis i zapowiedzi - może nie na tyle dobry, by całkowicie zlekceważyć część zbyt znajomych składowych elementów fabuły i niezręczny balans między żartobliwym a sentymentalnym tonem (twórcom zbyt często wydaje się, że to prosta sprawa - a jest wręcz przeciwnie), ale i tak warty uwagi. Myślę, że to jeden z lepszych buddy-akcyjniaków ostatnich lat.

Film obejrzysz tutaj:
Prime Video
EKIPA WYBURZENIOWA
Prime Video

Ekipa wyburzeniowa - obsada

  • Jason Momoa – Jonny Hale
  • Dave Bautista – James Hale
  • Claes Bang – Marcus Robichaux
  • Temuera Morrison – Peter Mahoe
  • Jacob Batalon
  • Frankie Adams
  • Miyavi – Nakamura
  • Stephen Root
  • Morena Baccarin – Valentina
  • Roimata Fox – Leila Hale
  • Lydia Peckham
  • Roimata Fox – Leila Hale
  • Branscombe Richmond
  • David Hekili Kenui Bell
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
29.01.2026 16:18
Tagi: Dave BautistaFilmy akcjiJason MomoaPrime Video
Najnowsze
15:17
Amazon wydał majątek na film o pierwszej damie. Jest beka, bo nikt nie chce go oglądać
Aktualizacja: 2026-01-29T15:17:00+01:00
13:55
Wielkie fantasy dostanie i filmy, i seriale. Gandalf i Geralt dzisiaj nie zasną
Aktualizacja: 2026-01-29T13:55:42+01:00
12:32
Bridgertonowie stracili żar, ale to nie problem. 4. sezon mnie zachwycił
Aktualizacja: 2026-01-29T12:32:11+01:00
10:26
Reżyser wyciąga szwy z Frankensteina. Będzie dłuższa wersja filmu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-29T10:26:33+01:00
10:11
Co dalej z Prawnikiem z Lincolna? Netflix ma plan na 5. sezon
Aktualizacja: 2026-01-29T10:11:25+01:00
9:14
Tego nie dowiesz się z Grzeszników. Twórcy zdradzili historię bohaterów
Aktualizacja: 2026-01-29T09:14:34+01:00
20:22
Wraca ulubiony kryminał Polaków. Disney+ jednak nie zapomniał o nowych odcinkach
Aktualizacja: 2026-01-28T20:22:00+01:00
19:01
TOP 1 Netfliksa i takie zaskoczenie. Tego się nie spodziewałam
Aktualizacja: 2026-01-28T19:01:00+01:00
18:13
Amerykanie szykują remake polskiego filmu. Wiemy, kto zagra influencerkę fitness
Aktualizacja: 2026-01-28T18:13:17+01:00
17:12
Czy Fałszerz od Netfliksa nas oszukał? Wyjaśniamy zakończenie hitowego kryminału
Aktualizacja: 2026-01-28T17:12:00+01:00
15:38
Netflix zapowiada powrót Berlina. Największy skok w historii uniwersum
Aktualizacja: 2026-01-28T15:38:25+01:00
15:16
Czy to koniec najlepszego serialu Apple'a? Jest oficjalne oświadczenie
Aktualizacja: 2026-01-28T15:16:00+01:00
14:29
Ted Lasso wraca z 4. sezonem. Kiedy pierwszy trening?
Aktualizacja: 2026-01-28T14:29:28+01:00
13:07
Projekt Hail Mary to kosmiczny hit. Co ma wspólnego z Marsjaninem?
Aktualizacja: 2026-01-28T13:07:24+01:00
12:03
Już za chwilę ostatni odcinek serialu Niebo. Rok w piekle. Perełka HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-28T12:03:05+01:00
10:51
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-28T10:51:22+01:00
9:51
Zaginiony film z Reynoldsem i Dorocińskim jednak żyje. Premiera u ciebie w domu
Aktualizacja: 2026-01-28T09:51:36+01:00
9:06
Terapia bez trzymanki 3 masakruje serduszko. Najlepszy serial Apple’a wrócił
Aktualizacja: 2026-01-28T09:06:59+01:00
8:49
Pierwsze spojrzenie na horror od twórców Stranger Things. Jest, hmm, inny
Aktualizacja: 2026-01-28T08:49:51+01:00
20:48
Użytkownicy Prime Video pokochali ten film wojenny. Pamiętajcie, że to propaganda
Aktualizacja: 2026-01-27T20:48:00+01:00
19:54
Deadpool 4 jednak powstanie? Teraz to ma być priorytet
Aktualizacja: 2026-01-27T19:54:52+01:00
19:37
Bridgertonowie wracają. Kiedy odcinki 4. sezonu trafią na Netfliksa?
Aktualizacja: 2026-01-27T19:37:00+01:00
18:14
Pomoc domowa zmierza do VOD. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2026-01-27T18:14:00+01:00
18:13
Fałszerz z Fałszerza istniał naprawdę. Kim był prawdziwy Toni?
Aktualizacja: 2026-01-27T18:13:00+01:00
15:45
Co z 2. sezonem thrillera To jej wina? Jest szansa na nowe odcinki
Aktualizacja: 2026-01-27T15:45:00+01:00
15:15
Nazywają to sci fi „Matrixem z Temu”. I oglądają jak szaleni
Aktualizacja: 2026-01-27T15:15:00+01:00
14:13
Hit 2025 roku wpadł właśnie na VOD. A przecież jeszcze leci w kinach
Aktualizacja: 2026-01-27T14:13:01+01:00
13:15
Internet wylewa szambo na Grzeszników. Przegraliście z rozumem
Aktualizacja: 2026-01-27T13:15:37+01:00
11:45
Finałowe odcinki Fallouta 2 z przyśpieszoną premierą. Co z Polską?
Aktualizacja: 2026-01-27T11:45:06+01:00
10:59
To nie koniec Opowieści podręcznej. Nowy serial ma już datę premiery
Aktualizacja: 2026-01-27T10:59:06+01:00
10:02
Agata Turkot doceniona za Dom dobry. Ta rola mnie rozerwała
Aktualizacja: 2026-01-27T10:02:08+01:00
9:57
Sydney Sweeney może mieć problemy z prawem. Powód? Bielizna
Aktualizacja: 2026-01-27T09:57:05+01:00
8:29
Stranger Things ma problem. Nowy serial zmieni stary serial
Aktualizacja: 2026-01-27T08:29:28+01:00
19:49
Użytkownicy Netfliksa zarywają nocki dla tego sci-fi. Jest genialne
Aktualizacja: 2026-01-26T19:49:44+01:00
17:15
Twórca Wikingów zrobił świetny serial. Muszę wam o nim opowiedzieć, bo wciąga
Aktualizacja: 2026-01-26T17:15:00+01:00
15:48
Potężna dawka sci-fi. Pierwsze opinie mówią wprost: arcydzieło
Aktualizacja: 2026-01-26T15:48:22+01:00
14:46
Naruto nareszcie w streamingu w Polsce. Gdzie obejrzymy kultowe anime online?
Aktualizacja: 2026-01-26T14:46:54+01:00
13:44
Netflix podał rozkład jazdy na luty 2026. Na te premiery czekały miliony
Aktualizacja: 2026-01-26T13:44:49+01:00
13:29
M3GAN 2.0 wreszcie w streamingu. Gdzie obejrzeć online kontynuację hitu?
Aktualizacja: 2026-01-26T13:29:04+01:00
12:43
Cały świat rzucił się na nowy thriller Netfliksa. Nie potrzebował nawet promocji
Aktualizacja: 2026-01-26T12:43:02+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA