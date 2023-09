Stuhr dostaje pełne nienawiści wiadomości po "Zielonej granicy". Jego żona ujawniła ich treść

Żona aktora zdecydowała się na krótki, lecz konkretny wpis na Instagramie. Unikam niepokojów i napięć, od dawna jestem na detoksie informacyjnym. Robię swoje, to co uważam za słuszne i dobre, kocham mojego męża bo mamy wspólny system wartości. Nie umiemy milczeć i nie jesteśmy obojętni. Ma to swoją cenę. „Warto być przyzwoitym.” - zacytowała na koniec słowa Władysława Bartoszewskiego.