Książki na majówkę: co przeczytać? Wybieramy TOP 5 powieści, które warto zabrać na długi weekend

W "Eskapadzie" Malcolm i Stomil zostają wrzuceni w wir dorosłego życia, co oznacza, że będą musieli się przełamać w wielu kwestiach. To również czas na znalezienie pierwszej pełnoprawnej pracy - w ich przypadku jest to przeprowadzanie audytów, czyli jeżdżenie w różne egzotyczne miejsca, takie jak Bruksela, Kłajpeda czy Kraków (dwukrotnie). Trzeba przyznać, że chociaż umieją się zakręcić się w prestiżowym towarzystwie i balować za przyznaną im dietę, to jako przedstawiciele firmy audytowej nie unikną niestety przypałowych sytuacji i nieoczekiwanych spotkań dawnymi znajomych sprzed lat, na których wcale nie chcieliby się natknąć.