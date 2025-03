Przeczytałam kryminał, po którym nie mogłam zasnąć. Do Kolorów zła dołączył Błękit

To, co jest warte podkreślenia, to fakt, iż autorka skupia się nie tylko na samej sprawie kryminalnej, ale również na ofiarach i ich rodzinach. Sobczak po mistrzowsku wchodzi do głów swoich bohaterów, nawet na chwile przed śmiercią Neli, szczegółowo opisując to, co czują. Postaci z książki są tak charakterystyczne również dlatego, że autorka pozwala im mówić swoim głosem, biorąc pod uwagę to, gdzie mieszkają, jakie są, skąd pochodzą czy w jakim domu zostały wychowane. Dodatkowo świetnie buduje je pod względem wizualnym, dzięki czemu z łatwością można je sobie wyobrazić.