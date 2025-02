Sally Rooney znów to zrobiła. Intermezzo to powieść doskonała

"Intermezzo" to czwarta powieść cenionej autorki Sally Rooney, 34-letniej pisarki, która na swoim koncie ma już takie tytuły jak "Rozmowy z przyjaciółmi", "Normalni ludzie" oraz "Gdzie jesteś, piękny świecie". Irlandzka pisarka nie potrzebowała zatem wiele, by zaskarbić sobie sympatię czytelników - wystarczyły zaledwie cztery powieści. "Intermezzo" pokazało, że wielka kariera w tak młodym wieku to nie był przypadek - ta książka, mimo drobnych wad, jest doskonała. W Polsce powieść ukazała się nakładem wydawnictwa W.A.B. w przekładzie Jerzego Kozłowskiego.