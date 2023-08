Musicie zobaczyć ten film na Netfliksie. Zobaczycie w nim najlepszą polską kreację aktorską tego roku

Bez potknięć natomiast napisany jest główny bohater, tytułowy Filip - to perfekcyjnie zbudowana postać, niejednoznaczna, naprzemian budząca sympatię i niechęć. Nie byłby jednak personą aż tak fascynującą, gdyby nie kreacja Eryka Kulma - najmocniejszy element dzieła. To jego film, to za nim wodzimy oczami, chłoniemy go; osobista historia i wendeta bohatera okazuje się dalece bardziej interesująca, niż wojenno-historyczna tematyka. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio rodzimy obraz dał mi charakter jednocześnie tak fenomenalnie sportretowany przez artystę i nakreślony przez twórców. Ten drapieżny łajdak, tak bardzo różniący się od większości gatunkowych protagonistów, pociąga nawet wtedy, gdy trudno go lubić; pozostaje złożony nawet wówczas, gdy poddaje się najprostszym instynktom.



Dodajmy do tego fenomenalną realizację, obłędny styl, świetnie poprowadzoną międzynarodową obsadę, innowacyjne polskie opowiadanie o wojnie BEZ MARTYROLOGII (sic!) czy rezygnację z romantyzowania czy moralizowania. To nie jest kolejna wtórna wojenna opowiastka - to odświeżająca antyteza i ponadczasowa opowieść o tożsamości, zagubieniu i, rzecz jasna, miłości. Aż trudno uwierzyć, że za tę produkcję odpowiada miedzy innymi... TVP.