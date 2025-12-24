Ładowanie...

To nie był najgorętszy rok w historii HBO Max - jasne, dostaliśmy niemało naprawdę solidnych nowości, ale niewiele było wśród nich premier, które budziły powszechny zachwyt i o których dyskutowało się tygodniami. Znakomity 2. sezon „Peacemakera” nie odbił się w sieci aż tak szerokim echem, na jakie zasługiwał; udało się to natomiast kontynuacji „The Last of Us”, choć w tym przypadku był to „hałas” bazujący w sporej mierze na niezadowoleniu fanów. Bardzo dobrze radziło sobie „Witajcie w Derry”, ale i w tym przypadku malkontentów zebrało się więcej niż mogliśmy oczekiwać.



No, ale to już za nami. Sprawdźmy, co serwis szykuje dla nas w 2026 r. Aż dwa seriale z uniwersum „Gry o tron” to nie wszystko, na co warto czekać.



Pamiętajmy też, że to tylko wycinek pełnego obrazu - niektóre nadchodzące produkcje nie otrzymały jeszcze nawet przybliżonej daty premiery, w związku z czym mogą nas zaskoczyć w przyszłym roku. Istnieje też spora szansa, że mniejsze, niepozorne nowinki, o których serwis póki co milczy, okażą się prawdziwymi hitami.

HBO Max 2026: premiery. TOP nowości

The Pitt, sezon 2.

Nieoczekiwany hit - serial medyczny, który na pierwszy rzut oka jest powtórką po wszystkich największych tasiemcach gatunku, a okazuje się bazować na świetnym scenariuszu, bezbłędnej reżyserii i znakomitym aktorstwie. Oto piętnastogodzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburghu to pełen dramatów i walki o pacjentów dzień z życia pracowników medycznych. Nic dziwnego, że powraca z 2. sezonem. Premiera już 9 stycznia.

Branża, sezon 4.

Po blisko półtorarocznej przerwie doczekamy się powrotu znakomitej produkcji HBO skupionej na świecie międzynarodowych finansów, na który patrzymy oczami ambitnych dwudziestokilkulatków walczących o swoją przyszłość. Bohaterowie to grupa młodych absolwentów rywalizujących o kilka etatów w czołowym banku inwestycyjnym w Londynie. Premiera 12 stycznia.

Rycerz Siedmiu Królestw

Kolejny serial z uniwersum „Gry o tron”, tym razem adaptujący zbiór opowiadań George’a R.R. Martina o Dunku i Jaju. Będzie krócej niż zazwyczaj: sześć epizodów po pół godziny, ale autor zapowiada, że będzie to produkcja bardzo wierna oryginałowi. Co sugerują również zwiastuny i znakomity casting. Premiera 19 stycznia.

Wielki powrót

To dosłownie wielki powrót - 3. sezon produkcji z Lisą Kudrow zadebiutuje 20 lat po premierze 1. odsłony i 12 lat po premierze „dwójki”. Produkcja skupia się na Valerie, najpopularniejszej aktorce początku lat 90., o której po latach nikt już nie pamięta, a ona sama stała się bezrobotna - i coraz trudniej odzyskać jej dawną rozpoznawalność. Mimo tego postanawia podjąć próbę wielkiego powrotu, wraz z ekipą filmową dokumentując swoje starania, sukcesy i porażki. Premiera w marcu 2026.

Rooster

Nowy serial komediowy ze Stevem Carellem w roli głównej. Akcja rozgrywa się na uniwersyteckim kampusie i skupia się na trudnej relacji ojca (Carell) z córką. 10 odcinków, Bill Lawrence i Matt Tarses za sterami. Premiera w marcu.

Euforia, sezon 3.

No, trochę się naczekaliśmy. „Euforia” powróci z nowym sezonem ponad 4 lata po premierze 2. odsłony. Czeka nas pięcioletni przeskok czasowy, a zatem zobaczymy bohaterów w zupełnie nowych życiowych okolicznościach. Sam Levinson nie podzielił się opisem fabuły, ale wiemy już, że Rue jest zadłużona u Laurie i szuka sposobu na spłatę długu, Cassie i Nate są zaręczeni i planują ślub, Jules jest w szkole artystycznej, Maddy pracuje w agencji aktorskiej w Hollywood, a w gościnnej roli showrunnerki zobaczymy Sharon Stone, której postać zatrudni Lexi jako swoją asystentkę. Premiera już w kwietniu 2026.

Ród Smoka, sezon 3.

Dwa seriale z uniwersum „Gry o tron” w jednym roku? A czemu by nie! „Ród Smoka” to naprawdę udana adaptacja, która w 2. sezonie nieco zbłądziła, niepotrzebnie wydłużając poszczególne wątki, a skąpiąc widzom prawdziwej akcji. Dlatego też powtarzające się opinie dotyczące poprzedniej odsłony to: nuda! Tym razem ma być jednak inaczej. Trzymamy kciuki. Premiera latem 2026 r.

HBO Max: nowości na 2026 bez daty premiery:

Hacks, sezon 5. - kontynuacja hitu o legendarnej diwie z Las Vegas.

- kontynuacja hitu o legendarnej diwie z Las Vegas. Latarnie - serial z uniwersum DC o Zielonych Latarniach.

- serial z uniwersum DC o Zielonych Latarniach. Half-Man - nowy serial od twórcy głośnego „Reniferka”, Richarda Gadda, o odrodzeniu relacji dwóch braci. W roli głównej Jamie Bell.

- nowy serial od twórcy głośnego „Reniferka”, Richarda Gadda, o odrodzeniu relacji dwóch braci. W roli głównej Jamie Bell. DTF St. Louis, miniserial HBO Original o trzech mężczyznach i śmiertelnym trójkącie miłosnym. W rolach głównych Jason Bateman, David Harbour i Richard Jenkins.

miniserial HBO Original o trzech mężczyznach i śmiertelnym trójkącie miłosnym. W rolach głównych Jason Bateman, David Harbour i Richard Jenkins. Diuna: Proroctwo, sezon 2. - powrót serialu z uniwersum „Diuny”.

- powrót serialu z uniwersum „Diuny”. Projekt Larry’ego Davida (bez tytułu) - miniserial HBO Original.

- miniserial HBO Original. Stuart nie ratuje wszechświata - serial komediowy Max Original, nowy spin-off „Teorii Wielkiego Podrywu”.

- serial komediowy Max Original, nowy spin-off „Teorii Wielkiego Podrywu”. Pozłacany wiek, sezon 4. - nowa odsłona produkcji osadzonej w okresie ogromnych przemian gospodarczych i idących za nimi konfliktów z Carriee Coon w jednej z głównych ról.

- nowa odsłona produkcji osadzonej w okresie ogromnych przemian gospodarczych i idących za nimi konfliktów z Carriee Coon w jednej z głównych ról. Biały Lotos, sezon 4. - powrót wielkiego hitu, ikonicznej już satyry, która drwi sobie z bogaczy na wakacjach.

- powrót wielkiego hitu, ikonicznej już satyry, która drwi sobie z bogaczy na wakacjach. Przesmyk, sezon 2. - polski serial HBO może wrócić w 2026 r., ale nie jest to jeszcze potwierdzone.

Michał Jarecki 24.12.2025 13:15

