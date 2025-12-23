Logo
Widzowie kochają kryminał HBO Max. Dopiero teraz go odkryliście?

Ten serial kryminalny widzowie opisują jednym słowem: "wow!". Dopiero teraz go odkrywają, choć przecież na HBO Max zadebiutował już dawno temu. Czemu "Miłość i śmierć" przeżywa właśnie swój renesans?

Rafał Christ
miłość i śmierć serial kryminalny hbo max opinie co obejrzeć
"Miłość i śmierć" to oparty na faktach kryminał. Zabiera on nas do małego miasteczka w Teksasie przełomu lat 70. i 80., aby opowiedzieć historię Candy Montgomery, która wiedzie spokojne życie typowej żony z przedmieść. Tak się przynajmniej wydaje, bo pod idyllicznym płaszczem kryje się mroczna tajemnica. Ten wyniszczający ją od środka sekret prowadzi w końcu do brutalnego morderstwa.

"Miłość i śmierć" nie tylko brzmi, jak seans obowiązkowy dla fanów true crime, ale też przyciąga widzów gwiazdorską obsadą. Nawet jeśli w czasie premiery w 2023 roku serial HBO Max (wtedy jeszcze Max) nie spotkał się z najbardziej entuzjastycznym przyjęciem (63 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), krytycy zachwalali wcielających się w główne role Elizabeth Olsen i Jesse'ego Plemonsa. Ba! Ich występy uznano wręcz za najmocniejsze aspekty produkcji.

Miłość i śmierć - opinie o kryminale HBO Max

"Miłość i śmierć" nie należy do seriali, które przepadły. Cieszył się całkiem sporą popularnością, ale to jednak od niedawna - grubo ponad dwa lata po premierze na HBO Max zrobiło się o nim głośno. Przynajmniej w mediach społecznościowych, gdzie widzowie wystawiają produkcji najwyższe możliwe noty i piszą, że oglądają wszystkie odcinki za jednym zamachem.

Ten serial! Wow! Widzieliście? (...) Zbindżowałam go w ten weekend. (...) Daję 10/10 i gorąco polecam, szczególnie jeśli szukacie naprawdę dobrego serialu, do obejrzenia za jednym zamachem

Skończyłem "Miłość i śmierć" i było to zwariowane

Oglądajcie "Miłość i śmierć" 10/10

- czytamy na X (dawny Twitter).

Od paru tygodni w mediach społecznościowych można zauważyć wzmożone zainteresowanie "Miłością i śmiercią", bo serial kryminalny HBO Max pojawił się na Netfliksie. Użytkownicy platformy dopiero więc teraz mieli okazję się z nim zapoznać. I jak widać, są nim zachwyceni.

W Polsce "Miłości i śmierci" co prawda nie znajdziemy na Netfliksie, ale wciąż możemy ją obejrzeć na HBO Max.

