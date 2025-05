Jeśli chodzi o reżyserię, Kaufman ma na swoim koncie zaledwie kilka produkcji - świetne "Synekdocha, Nowy Jork", "Anomalisę" oraz "Może pora z tym skończyć". World of Reel podało dość szokujące informacje dotyczące jego następnego projektu. Miało nim być "Later the War", adaptacja "Debby's Dream House", opowiadanie Iddo Geffena o mężczyźnie, który produkuje sny dla ludzi, jednak wkrótce zaczyna tworzyć koszmary. To kierunek dość zgodny z "linią" Kaufmana - jego najsłynniejszy film, "Zakochany bez pamięci" bezpośrednio wnika w tematykę snu i rzeczywistości.