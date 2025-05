Kto powinien nakręcić Batmana 2? Mam 5 typów

Choć nie byłby moim faworytem (i przypuszczam, że poza mną mało kto realnie rozważałby jego kandydaturę), to mam swoje powody by zaliczyć go do piątki, której powierzyłbym z czystym sumieniem realizację filmu o Batmanie. Z doświadczenia wiemy, że reżyserowanie filmów z serii Kac Vegas nie wyklucza się z wspaniałym, mrocznym kinem z uniwersum DC (oczywiście chodzi o Todda Phillipsa). Mazin w szczególności zasłużył na znalezienie się w tym rankingu przez swoją najświeższą twórczość - wkraczający za kulisy polityki i ludzkich dramatów "Czarnobyl", a także spektakularne wizualnie i świetnie napisane "The Last of Us", które również znakomicie rozgrywa ciężkie kwestie moralności i sprawiedliwości. Nie bez znaczenia jest też fakt jego silnej współpracy z Warner Bros., które mogłoby potencjalnie widzieć w Mazinie koło ratunkowe.