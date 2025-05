Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi - recenzja filmu. Do sześciu razy sztuka

"Więzy krwi" to podtytuł, który reżyserujący film Zach Lipovsky i Adam B. Stein potraktowali na poważnie i chwała im za to. W ich rękach nie jest to jedynie tani wytrych, a bardzo istotny element fabuły użyty do rozgryzienia najważniejszej zagadki: kto jest nastepny w kolejce do spotkania ze Śmiercią? Scenariusz przyniesie nam po drodze pewne twisty, ale skonstruowane na tyle zmyślnie, że momentami "Więzy krwi" bardziej przypominają detektywistyczną zagadkę aniżeli krwawy spektakl. Nie jest to jednak wada, tym bardziej, że twórcy pozwalają widzowi na to, żeby choć minimalnie poznać niektórych bohaterów, nadać im więcej niż jedną cechę i sprawić, że obcujemy z czymś więcej niż mięsem, które zaraz zostanie zmielone. Mamy jednocześnie świadomość, że protagoniści mierzą się z bytem, który jest wyjątkowo potężny i trudny do pokonania.