TVN szuka zdrajców i lojalnych. Ruszył casting do 3. sezonu The Traitors. Zdrajcy

Oparty o holenderski program "De Verraders" format TVN-u, który zadebiutował na antenie pod koniec lutego, zachwycił widzów na tyle, że stacja zdecydowała się go kontynuować. Oznacza to, że widzowie będą mieli okazję już po raz trzeci uczestniczyć w manipulacjach, intrygach i zagrywkach zdrajców oraz lojalnych. Ba, pojawiła się również możliwość, aby na własnej skórze przeżyć głosowanie podczas okrągłego stołu czy też wziąć udział w wymagających zadaniach - w finałowym odcinku 2. sezonu "The Traitors. Zdrajcy" pojawiła się bowiem informacja na temat castingu do kolejnej odsłony.